Dersom du skal ut og reise i sommer, må du regne med at du blir holdt under oppsyn.

Både av kabinbesetningen på flyet du flyr med, og av flere hundre tusen hotellansatte over hele verden.

Ja, til og med dine medpassasjerer oppfordres til å følge med på hva du gjør på ferie.

Den internasjonale kampanjen «Ikke se bort» er et samarbeid mellom en rekke internasjonale organisasjoner, blant annet reiselivsnæringen og Kripos.

Målet er å avsløre og forhindre at norske pedofile forgriper seg på barn i utlandet.

Ikke se bort

– Kampanjen handler om seksuell utnyttelse av barn, og hvordan reisende kan gjøre en forskjell ved å melde ifra dersom man observerer eller blir vitne til den type hendelser, sier generalsekretær i Ecpat Norge, Ann-Kristin Vervik til TV 2.

Allerede på flyet vil alle som er ute og reiser få en oppfordring; Følg med på de andre. Dersom du ser mistenkelige oppførsel fra voksne rettet mot barn, bør du melde fra. Det er budskapet i holdningskampanjen.

– Vi informerer på flyet, i brosjyrer og på nettsidene våre, som gjør at det blir ekstra fokus på at vi kan hjelpe der det er mulig, sier salgsjef i Tui Wenche Halldin til TV 2.

Overgrepsturisme stadig mer utbredt

TV 2 har gjennom en serie reportasjer de siste årene fortalt om norske overgripere som reiser til Thailand, Filippinene og Kambodsja.

Problemet med overgrepsturisme er nå så stort at flere av de største aktørene i verden innen reiseliv gir sine ansatte trening i å oppdage og varsle om mistenkelig oppførsel fra mulig pedofile.

– I januar hadde vi trent og kurset ca 500.000 av våre ansatte, og særlig da i frontlinjen som treffer gjesten først, sier salgsjef i Marriott, Geir Vindedal til TV 2.

– Så dere skal rett og slett følge med på turistene?

– Ja. Etter at vi begynte med opplæringen, har vi avdekket og beskyttet barn og ungdom. Vi har over 7000 hoteller, og det er vel en ønsketenkning at det ikke skjer kriminell aktivitet på ett av våre hotell, sier Vindedal.

Kan bli pågrepet

Alle tipsene om mistenkelig oppførsel fra norske turister blir automatisk sendt til Kripos. Dersom mistanken er sterk nok, kan det føre til pågripelser.

– Ja, dersom det er grunnlag for pågripelse, så kan det være mulig. Dette er et samfunnsproblem som vi ønsker at flere skal ta ansvar for, og sånne tiltak som dette er veldig bra, sier politiinspektør Lise Matheson i Kripos.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) synes det er greit at reiselivsbransjen følger med på norske turister.

– Ja, jeg synes det er et kjempebra initiativ fra reiselivsbransjen. Er man i Asia og ser unge lokale jenter eller gutter bli med norske eller europeiske turister på hotellrommet, så er ikke det helt normalt. Da må man si fra, sier Kallmyr.