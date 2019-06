Det er bare fire år siden NFF nektet Brann å bruke regnbueflagget som cornerflagg. Og det ble rabalder da flere norske supportere ville flagge med regnbuens farger i en fotballandskamp mot Russland for fem år siden.

Aksepten og bruken av regnbueflagget i idrettsverdenen har endret seg på få år, og stadig flere sportslag viser sin støtte til LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle) befolkningen i Pride-parader.

Økende Pride-engasjement

Juni er Pride måned, og i år er det 50 år siden Stonewall-opprøret i New York, som markerer starten på den moderne Pride-bevegelsen. I morgen farges Oslos gater av hundretusener som vil feire og støtte mangfold og LHBTI-befolkningen.

Pride-sjef Fredrik Dreyer er veldig glad for at sportsforeninger nå omfavner regnbueflagget og Pride-paraden. Han tror det har en kjempeviktig signaleffekt.

– Det var først i fjor vi så et bredt oppmøte fra idretten i Pride-paraden, forteller Dreyer.

– Hvorfor er det først de siste årene idrettslagene har blitt med?

– Vi ser en stor, økende oppmerksomhet rundt Pride generelt. Det tror jeg gjør det lettere for mange å kaste seg på. Mange føler at det er temaer vi må snakke om og ta stilling til. Reiser du ikke regnbueflagget, har du nesten tatt ditt standpunkt, sier Pride-sjefen.

Disse deltar

I årets parade stiller Vålerenga Fotball og Vålerenga Trolls, Oslo idrettskrets (Organisasjonsledd i NIH), Judo Norway og Norges Kampsportforbund i tillegg til Raballder sportsklubb for lesbiske og homofile.

Både Vålerenga Fotball og Oslo Idrettskrets, med sine mange idrettslag, gikk i paraden i fjor. VIF oppfordrer alle sine supportere til å bli med i kampen mot diskriminering og har med seg spillerbussen for å vise sin støtte til LHBTI befolkningen.

Norges Basketballforbund (NBBF) skal også gå i paraden. De skriver på sine hjemmesider at de har valgt å engasjere seg i Pride fordi NBBF er mer enn idrett.

– LHBTI befolkningen er underrepresentert i organisert idrett, og vi ønsker at basketball skal være en fin plass å komme til for alle, hvor man finner idrettsglede for alle, skriver basketballforbundet .

Oslo Idrettskrets inviterer alle i idretten til å bli med dem i paraden og vise sin støtte til idrettsglede for alle - uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Sammen med Raballder Sportsklubb har idrettskretsen stand i Pride Park i Spikersuppa fra 19.-22.juni.

Signaleffekt

Få fra LGBTI- befolkningen er åpne toppidrettsutøver. Dreyer synes vi ser lite åpenhet rundt skeive generelt i idretten, og derfor tror han det har masse å si at idretten er med i paraden.

– Kjønn står sentralt i sport. Da er det viktig å vite at man blir godt tatt imot uansett hvem man forelsker seg i eller hvilket kjønn man har. Idretten har kommet godt i gang. Det et fortsatt en lang vei å gå, men ingen umulig vei, smiler Pride-sjefen.