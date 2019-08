Mercedes G-Klasse, eller Geländewagen, som den tidligere ble kalt, er med god margin den modellen med sterkest karakter i Mercedes sitt modellprogram.

Den var i utgangspunktet tenkt som militært og kommersielt offroadkjøretøy da utviklingen startet midt på 70-tallet.

Den ikoniske bilmodellen ble tatt frem i samarbeid med østeriske Steyr-Daimler-Puch. I 1975 ble det besluttet å sette bilen i produksjon. Likevel drøyde det fram til 1979 før de første bilene rullet av samlebåndet.

Enkle, men robuste og med motorer og en del andre detaljer fra Mercedes sitt øvrige modellprogram.

Grunnprisen i Tyskland i 1979 var 32.600 D-mark. Det var omtrent akkurat det samme som en Mercedes S-Klasse (W116) kostet. Men man fikk mye bil for pengene. Nærmere bestemt 2,5 tonn.

Om man sammenligner med bildet over er mye det samme. Men mye er også endret på 40 år.

Børstraktor

Her hjemme fikk bilen en rolig start. Det var først utover på 80-tallet at salget av den aller første Mercedes SUV-en tok av.

Bilene hadde nemlig en stor fordel. De kunne registreres som minibuss, med klappseter i varerommet. Slik at man fikk 10 sitteplasser. Minibusser hadde, akkurat som dagens elbiler, tilgang til kollektivfeltet, slik at de kunne «snike» seg unna køene innover mot de store byene.

Men minibuss-registering til tross – bilene var dyre. Dyre, store, kraftige, velutstyrte og flotte. Ofte var de oppgradert med store hjul, kufanger og annet stasj også. Bak rattet satt ofte vellykkede forretningsfolk med stor lommebok, snerten stresskoffert og dårlig tid.

Bilene fikk fort tilnavnet Børstraktor fra oss vanlige dødelige, som satt små-misunnelige og så på de feite Mercedesene som bare føyk forbi i kollektivfeltet. Ikke helt ulikt hvordan en del i dag ser på Tesla.

Siden den gang har i stor grad sosse-stemplet hengt ved den seiglivede modellen.

G-Klasse har rå terrengegenskaper og det behøver ikke være vei for at den skal komme fram.

Kostet 120.000 kroner

Hele 39 år gikk før Mercedes fant tiden moden for å lansere andre generasjon. Akkurat passelig til 40-års jubileet!

Det skal dog sies at bilen underveis har blitt oppgradert en gang eller sju. Med designendringer, andre motorer og mer utstyr. Men dette til tross – den har vært uvanlig tro mot det opprinnelige konseptet.

Det morsomme er at dagens helt nye modell ved første øyekast ser omtrent kliss lik ut som den aller første generasjonen. Man skal faktisk ha et over middels godt trent øye for å se forskjellen på generasjon én og to.

Likheter til tross – forskjellene er også enorme. 1979-modellen måtte KJØRES. Som sjåfør måtte du selv klare deg som best du kunne når krevende og vanskelige situasjoner oppsto.

Når du setter deg inn bak rattet i den nye modellen, behøver du nesten bare å være til stede fysisk. Bilen fikser det meste selv, med et utrolig utvalg av avanserte førerassistansesystemer som tar de riktige valgene for deg.

Grunndesignet er relativt enkelt og det er lett å forstå at den var tenkt som et militært kjøretøy

Mest populær i Norge

Prisen i Norge i 1979 var på svimlende 120.000 kroner. Det var mye penger for 40 år siden. Den norske importøren Bertel O. Steen AS tok inn bilen som stasjonsvogn i lang utgave med den aller største dieselmotoren, en 5-sylindret 3,0 liter med 102 hk. Da ble prisene slik.

Drømmer du om en helt ny G-Klasse må du fortsatt grave dypt i lommeboken. Prisene med minste dieselmotor, G 350d starter på 1.790.000, via bensinvarianten G 500 til 1.940.000 og om du vil ha topputgaven G63 med AMG-emblem på bakluka og spinnville 585 hestekrefter, koster denne fra drøyt 2,5 millioner kroner.

Selv om den alltid har vært en nisjebil, har den likevel fått en bred tilhengerskare her i Norge. Alt fra de som hadde bruk for en offroader med unik framkommelighet i tømmerskogen og til de som snobbet oppover, via Forsvaret som også har hatt en del eksemplarer. Og de som bygde om ytterligere, bare for å ha det gøy i grustak, over steinrøyser og i gjørmehøl.

Prisene har således stort sett holdt seg veldig godt i bruktmarkedet. Mange biler har blitt bygget om og oppgradert, med både nyere utseende og nyere drivlinjer. Dette var på et tidspunkt en egen næring her i Norge. Vi nordmenn var også av de med høyest tetthet av G-Klasse i hele verden, med god margin, i forhold til innbyggertall.

Det finnes mange brukte G-Klsasse på bruktmarkedet. Noen er ombygget med høy Las Vegas-faktor ...

God utvalg av brukte

Fortsatt finnes det mange slike biler i bruktbilmarkedet. Du behøver heller ikke pantsette hverken huset, svigermor eller katta for å bli G-Klasse-eier. De billigste selges for rundt 15.000 kroner, men da bør du ha god tid. Her snakker vi reparasjonsobjekter som krever svært mye jobb om du skal bygge dem opp igjen til en strøken bil.

Kan du legge rundt 200.000 kroner i handelen, begynner det virkelig å hjelpe. Da får man en "463-utgave", som er en viktig facelift som kom i 1990. Bilen ser (relativt) moderne ut. Men glem ikke at vi fortsatt snakker om biler som er mellom 20 og 30 år gamle, som folk har skrudd og mekket på. Med andre ord; ikke forvent samme driftssikkerhet som på en ny Toyota Yaris, for da blir du skuffet ...

For rundt 650.000 kroner får du tøffe og fine AMG-ombygde biler, ofte med høy Las Vegas-faktor, med hjul, styling og eksoslyd som kan få selv en gammel Volvo-råner til å rødme. Ofte biler med 10, 12 og 15 år på nakken. Eller du får en pen original 2013-modell med 350 dieselmotor og lav kilometerstand i originalutgave.

Som sagt – utvalget er stort og det finnes en for deg enten du er tømmerhugger eller millionær.

Det at bilen kom i ny utgave i fjor gjør at den kommer til å henge med en god stund til. Det liker vi! Vi trenger biler som er litt annerledes og som skiller seg ut med en sterk karakter og mye personlighet.

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

