Hun kommer fra stillingen som leder for etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST.



Gangås har tidligere vært konstituert politimester i Østfold, likestillings- og diskrimineringsombud, ledet seksjon for organisert kriminalitet i politidirektoratet, og har mange års erfaring som leder og påtalejurist i Oslo politidistrikt.



Erfaren og målrettet leder

– I Beate Gangås får Oslo politidistrikt en svært erfaren og målrettet leder som kan vise til gode resultater. Jeg har lært henne å kjenne som en klok og inkluderende person, noe som vil komme både ansatte og samarbeidspartnere til gode. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med henne og Oslo politidistrikt i utviklingen av politiet fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

En god polititjeneste

Gangås tiltrer stillingen 12. august og konstituert politimester Bjørn Vandvik gjeninntrer da i stillingen som visepolitimester.

– Jeg er både glad og stolt over å ha blitt utnevnt til politimester i Oslo politidistrikt, sier Gangås.

– Det er en ære å få lov til å jobbe med så mange dyktige medarbeidere for å sikre en best mulig polititjeneste i Asker, Bærum og Oslo. I tillegg har Oslo politidistrikt, som det største i antall oppdrag, saker og befolkning, viktige nasjonale bistandskapasiteter som er en ressurs for hele politi-Norge. Målet mitt er å bidra til at de ansatte skal få brukt tiden sin best mulig på det de kan og det som er jobb nr 1 - en god polititjeneste, sier hun.