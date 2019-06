Hun spilte sin første kamp for A-landslaget i 2003, og har siden notert seg for 135 av dem.



Men etter VM i Frankrike er det slutt for Ingrid Hjelmseth.

– For å være helt ærlig prøver jeg å ikke tenke på det. Det blir sikkert litt emosjonelt og vemodig når det er over, men jeg har planer om å holde på i 15 dager til, sier Ingrid Hjelmseth til til TV 2 med et smil.

Strekker landslagskarriéren seg i 15 dager til betyr det at hun og Norge spiller VM-finalen 7. juli.

Veteranen har både EM-sølv (2005) og EM-bronse (2009) med Norge, men VM-medalje mangler i samlingen.

– Jeg tror det sier seg selv at den ultimate avslutningen ville vært å få heve det trofeet i Lyon 7. juli. Men hvis vi drar herfra med medalje, og har prestert så godt som vi kan, så kommer jeg til å være strålende fornøyd, understreker hun.

– Endelig får kvinnefotball den oppmerksomheten den fortjener

Hjelmseth spilte sin første landskamp for 16 år siden, og etter inneværende sesong noterer hun seg for hele 21 sesonger i toppserien.

39-åringen har vært en av dem som har banet vei, og vært med på utviklingen av norsk og internasjonal kvinnefotball.

– Det er utrolig gøy at det jeg får oppleve nå på tampen av min karriére får generasjonene som kommer lov til å oppleve gjennom hele karriéren. Det syns jeg er utrolig kult. Jentene tar virkelig store steg fremover, og endelig får kvinnefotball den oppmerksomheten den fortjener, understreker hun.

– Hva er fotball for deg?

– I utgangspunktet er det jo det å få til noe sammen med andre. Jeg trigges veldig av det, og jeg syns det er veldig inspirerende å jobbe med andre mennesker. Det å se at man som lag utvikler seg, og blir bedre for hver dag. Jeg går veldig inn i en boble, og lever her og nå når det er trening eller kamp. Det gjør jo at man får koblet veldig av fra alt annet livet. Det er et fristed der det ikke er noen bekymringer. Det er bare glede med å få lov til på holde på med det du syns er det morsomste i verden.

– Hvordan skal du fylle det tomrommet?

– Det vet jeg ikke. Jeg elsker fotballen, og har lyst til å være en del av fotballen også i tiden fremover. Så får vi se og det blir som keepertrener, eller en annen rolle. Jeg brenner veldig for at jenter skal få spille fotball på lik linje med gutta. Så jeg kommer garantert til å engasjere meg i den biten i tiden som kommer, forsikrer Hjelmseth.