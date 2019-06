Drapet skjedde på Shell-stasjonen på Ensjø i Oslo 13. august i 2012. Portugiseren, som har erkjent drapshandlingen, har sittet varetektsfengslet i fem år.

I dag ble han dømt til 10 års fengsel i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Årsaken til strafferabatten er at han har erkjent egne handlinger og fortalt om andre personers roller i saken. Mannen ble også frikjent for drapsforsøk på kameraten til avdøde Aqeel Shahzad.

Dommen i tingretten lød på elleve års fengsel for 41-åringen.

Fordi det er vanlig å bli prøveløslatt etter å ha sonet to tredeler av straffen, er det ventet at han blir løslatt om ett år og seks måneder.

Totalt var fire personer tiltalt i saken.

En 32-åring, som er kjent i det kriminelle miljøet, er dømt til 19 års fengsel for ha bestilt drapet.

En 34-åring dømmes til 13 års fengsel for medvirkning til drapet, mens en 32-åring frifinnes.

Borgarting lagmannsrett beskriver drapet som en ren henrettelse, der portugiseren påtok seg å ta livet til en mann han ikke kjente utelukkende med et økonomisk motiv.

Retten la til grunn et utgangspunkt for 18 til 19 års fengsel, men aktor har uttrykt at portugiseren ikke ville blitt dømt uten en tilståelse. I tillegg har han samarbeidet med politiet om å oppklare saken.

Saken oppdateres!