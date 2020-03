Da politiker Per Sandberg nok en gang ble storbonde, valgte han skøyteløper Hege Bøkko som førstekjempe.

De to har gjennom oppholdet hatt flere diskusjoner. Sandberg innrømmer at Bøkko, sammen med NRK-programleder Erik Alfred Tesaker, er de største konkurrentene.

Dårligere forberedt

TV-profil Mia Gundersen ble valgt som andrekjempe, og bestemte at de to skulle konkurrere i øksekast.

Gundersen har øvd masse på øksekast inne på gården, mens Bøkko i mindre grad har gjort det samme.

Det viste seg at teknikken til Gundersen var bedre, og Norske talenter-dommeren vant dermed tvekampen.

Til TV 2 avslører Bøkko at det særlig er én grunn til at hun ikke øvd mer på øksekast; hun hater å være dårlig.

Hun fikk ikke perfeksjonert teknikken da hun trente hjemme, og på gården fikk hun heller ikke full pott på kastene. Da hun ikke fikk det til, mistet hun også motivasjonen til å øve.

– Jeg blir veldig forbanna når jeg ikke får til noe. Jeg føler meg helt udugelig, sier hun, og poengterer at øksene de har inne på gården ikke er de samme som i tvekampen, og at det var en annen grunn til at hun ikke øvde mer.

– Jeg angrer på at jeg ikke øvde mer, slik som Mia. Absolutt. Det sitter mer latent i bevegelsene hennes når det er så ferskt.

Norgesmesteren på skøyter innrømmer også at det forekom skader under tvekampen. Gundersen fikk nemlig en strekk i låret etter første kast.

GA ALT: Hege Bøkko ble skuffet da hun tapte kampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Får en ny sjanse

Også Hege Bøkko får muligheten til å kjempe seg inn igjen på gården. Hun flytter inn på Torpet, hvor hun og tidligere utslåtte deltagere konkurrerer om en retur til gården.

– Jeg skulle helst stått i en finale uten å ha røket ut, men når det først er sånn, så skal jeg kjempe for å komme inn igjen.

