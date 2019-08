Dette med "grønn" og fornybar energi er i fokus som aldri før. Sommerens "snakkis" i så måte har vært vindkraft. Her diskuteres det, synes og menes mye. Innimellom så busta fyker.

Vindmøller, eller vindkraftverk, er en forholdsvis enkel og kostnadseffektiv måte å lage kraft på. Framfor å bygge ut vassdrag, elver og fosser med store demninger etc. Det er også sikrere og renere enn både kullkraft og atomkraft.

Men som med det meste annet – det er ikke bare oppsider her heller. Disse store vindkraftverkene bråker, de ruver i terrenget med en høyde på rundt 150 meter, eller mer. De kan ta livet av fugler og de dreper millionvis med insekter. Så meningene om dem er delte.

Ideelt sted for vindkraft

Når det gjelder bilisme generelt står vi akkurat nå med begge beina oppe i et grønt skifte. Fra fossilt til elektrisk. Og som en potensiell energikilde til framtidens biler, er dette interessant. For hvis veldig mange store markeder skal gjøre som Norge og gå over til elbil, vil det kreve strøm. Mye mer strøm enn i dag.

Kan vindkraft være framtidens energikilde for biler som går på strøm?

Forleden var vi på Gotland, for å kjøre den nye ladbare hybriden Volvo XC40 T5 Twin engine. Denne bilen bruker jo delvis strøm som en energikilde. Derfor var et besøk på en av vindparkene på Gotland en naturlig del av arrangementet.

Denne øyen i Østersjøen utenfor Sverige, er et ideelt sted for vindkraft.

– Ja, øya er flat som en pannekake, det høyeste punktet er er 82 meter over havet, skogen er lav og det blåser nesten hele tiden, forklarer Göran Bylund som er teknisk ansvarlig for vindkraftparken vi besøkte.

– Vindkraftindustrien er en av verdens mest ekspanderende industrier, akkurat nå. Ved hjelp av vindkraft kan vi spare på de fossile energien og skape en renere fremtid, med blant annet mer lokal produsert kraft. Selv om denne også, som all annen strøm, lar seg eksportere, forteller han.

Noen biler har fått VELDIG uheldige navn

Mer effektive

Dagens vindkraftverk er langt mer effektive enn de første som ble bygget på 90-tallet.

– De nye nå produserer fire til fem ganger mer kraft enn de eldste. I fjor bygde vi om et vindkraftpark et annet sted her på øya. Det hadde stått i over 20 år. Vi byttet generatorer og styringssystemer – og vi tok ned halvparten av møllene. Nå produserer den parken tre - fire ganger så mye kraft som den gjorde før modifiseringen – men altså med halvparten av møllene.

Göran Bylund t.v. har stor tro på vindkraft som energikilde til framtidens biler.

Han forteller også at trenden framover kan bli lavere møller med lengre vingespenn.

– Ja, her har vi en maksimalgrense på 150 meters høyde, opp til den øverste vingetuppen. Det vil si at tårnet er rundt 100 meter høyt og at vingene er på drøye 40 meter her på den nyeste møllen. Men framover vi vi nok se lavere tårn og kanskje vinger på rundt 60 meters lengde, sier Bylund.

Det blir plutselig veldig stille i den lille forsamlingen som hører på Bylund når han spør:

– Hvor mange elbiler tror dere en slik vindmølle kan forsyne med strøm?

Elektrisk SUV med 4x4 – nå er salget i gang

Interessant tanke

Ettersom alle plutselig blir opptatt med å studere enten skotuppene sine, eller skyene, så resonnerer han selv.

– Her på Godtland er det ca 60.000 innbyggere. Det vi si at vi har 30.000 biler. Statistikk viser at at svenske biler kjører i gjennomsnitt ca.12.000 kilometer i året.

– Det vi si at om vi byttet ut alle de 30.000 bilene her på øya med bare rene elbiler, som kjører 12.000 kilometer i året, så trenger vi kun 10 vindmøller for å forsyne alle disse med energi til ett års kjøring.

Altså kan en vindmølle forsyne rundt 3.000 biler med energi.

Om vindkraftverk er framtidens drivstoff, det vet vi ikke, men det er uansett en interessant tanke.

