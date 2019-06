President Donald Trump beordret torsdag ettermiddag angrep mot flere iranske mål, men trakk senere ordren tilbake.

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets Høyskole sier at situasjonen nå er veldig dramatisk.

– Noe mer spent situasjon enn vi har her, er det det nesten umulig at vi får uten at det blir en åpen konflikt. Situasjonen balanserer nå på en knivsegg på hvordan dette utvikler seg videre, sier Slensvik.

Ingen vet hvorfor

Ordren om å angripe flere iranske mål ble gitt i kjølvannet av at iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Det verserer flere spekulasjoner om hvorfor Trump trakk ordren om å angripe tilbake.

– Man vet ikke om Trump ombestemte seg fordi han ønsket det eller om det lå en teknisk årsak bak. Men det å vise seg som en potent aktør for så å trekke seg tilbake kan falle uheldig ut, ved at man viser at man ikke kan gjennomføre, sier orlogskapteinen.

Store internasjonale konsekvenser

– Er dette en sjelden situasjon for Trump?

– Han har hatt noen angrep i Syria tidligere, men det har ikke hatt så store mulige konsekvenser for USA. Men her, derimot, kan dette få store internasjonale konsekvenser. Så det er en ny situasjon for Trump, ja, sier Slensvik.

Han sier at nå er det opp til den politiske ledelsen i Iran om hvilke reaksjoner som skal komme.

– Det man frykter nå er at det skal eskalere. Man frykter en stengning av Hormuzstredet og stopping av oljeeksporten i området, det kan bli missilangrep mot amerikanske baser i nabolandene eller land som støtter USA. Og så er det jo cyberangrep som Iran har utviklet, som vi ikke vet hvor gode de er på det, sier Slensvik.

Kan bli full krig

– Kan det utvikle seg til en full krig i Midtøsten?

– Ja, det kan skje. Men ingen av partene ønsker å oppnå det. De ønsker å få gjennom sin vilje. Amerika ønsker at Iran skal oppgi sin aggressive utenrikspolitikk og atomvåpenprogrammet. Mens Iran ønsker å opprettholde sin politikk og bevare handel og en god økonomi. For begge vil en krig være ødeleggende og en risiko, fordi utfallet er ikke gitt, sier orlogskapteinen.

Slensvik sier at det er to personer som bestemmer her: ayatollaen og Trump.

– Begge to har både rådgivere som ønsker å eskalere konflikten og rådgivere som ønsker å roe ned konflikten. Spørsmålet er hvem de ønsker å høre på.

På spørsmål om Norge vil ha noen forpliktelser dersom det blir en konflikt, sier Slensvik at det er et politisk spørmål.

– Norge har ingen offisielle forpliktelser i denne regionen i denne konflikten. Det blir et politisk spørsmål om hva de ønsker å involvere seg i, sier han.