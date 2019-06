Olav Thon (95) giftet seg i den røde lua

Fredag giftet forretningsmann Olav Thon (95) seg med Sissel Berdal Haga (79).

Bryllupet fant sted på Hotel Bristol i Oslo, og paret ble viet av Oslos ordfører, Marianne Borgen.

Før vielsen viste brudeparet seg for pressen utenfor Hotel Bristol.

Thon var ikledd en smoking med et grønt magebelte og en grønn sløyfe, samt hans velkjente, røde lue.

Bruden var kledd i en gul kjole med matchende hatt.

– En lang kjærlighetshistorie

Vielsen var over like etter klokken 11.30., og da møtte det nygifte paret pressen.

– Dette er en stadfestelse av en lang kjærlighetshistorie, og vi er veldig glade i dag, sier Thon til pressen.

BRUDEPARET: Olav Thon og Sissel Berdal Haga giftet seg på hotel Bristol. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette gir en stor trygghet for fremtiden. En ting er å leve sammen, men man kan aldri vite hva disse guttene vil finne på. Nå har vi hverandre fast og godt, sier Haga og ler.

Bruden mente at livet deres vil forandre seg etter bryllupet.

– Det blir enda litt nærmere og jeg tror kanskje enda litt mer forelskelse, om det kan bli noe mer, sier Haga.

Bryllupsreise

Paret avslørte at de skal reise på bryllupsreise i Norge.

– Vi er jo enkle mennesker , så jeg foreslo Bjørneparken på Flå, men hun ville til utlandet, så da foreslo jeg en tur til kjøpesenteret i Töcksfors. Men fra spøk til alvor, så har vi ikke planlagt noen stor bryllupsreise. Det kommer til å bli en tur rundt omkring i Norge, gjerne nordover, som vi er så fryktelig glad i, sier Thon.

PRESSEKONFERANSE: Olav Thon og Sissel Berdal Haga møtte pressen etter vielsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Paret ville ikke svare på spørsmål om bryllupsnatten fra pressen, men de ga uttrykk for at de gledet seg til kveldens fest.

– Det har møtt opp så mange fra vår familie og gode venner, og det er mange som vi har ønsket å se i dag, så vi regner med at dette blir veldig stas. Innimellom blir det eksklusive kulturinnslag, sier Haga.

250 gjester var til stede under vielsen, og de var bedt på lunch på hotellet etterpå.

Brudens forlover er hennes søster Gunnel Berdal Wullstein (69), og Thons forlover er forlegger Erling Kagge (56).

Kjærester i mange år

Paret har vært kjærester i over 30 år.

TV 2 møtte paret under bryllupsforberedelsene, og da fortalte de at de er glade for å kunne ta forholdet ett steg videre.