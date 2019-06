I 16 år har lokale ildsjeler arrangert musikkfestivalen Sommerfesten på Giske på øya Giske utenfor Ålesund.

Festivalen er kjent for å være en spleisefest, der publikum kan betale inngang ved å bidra med enten en kake til fellesskapet eller en valgfri sum i døra.

I år har det blitt gjort to endringer på øya. For første gang går festivalen over to dager. Lørdag er dagen for de voksne og deltakerne må betale inngang. Søndag gjelder spleideprinsippet, og er familiens dag.

Men det er også en annen endring som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

Nå kan publikum betale inngangsbilletten med plastsøppel, både lørdag og søndag.

– Plast i havet og plast i naturen er et stort problem, og det er viktig for oss å ta ansvar og bidrar med noe positivt. Det gjør vi med å sette fokus på problemet, sier festivalsjef Ante Giskeødegård til TV 2.

Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte saken.

Må være fra naturen

Festivalsjefen påpeker at plasten må være fra naturen, og ikke fra egen sortering hjemme. De har ikke satt noen grense på hvor mye eller lite plast som må samles inn, men Giskeødegård håper at festdeltakerne fyller opp en sekk hver.

BRA RESPONS: Festivalsjef Ante Giskeødegård forteller at de har fått gode tilbakemeldinger etter at de gikk ut med nyheten om plast som billett. Foto: Kristin Støylen

Giskeødegård forteller at de stadig jobber med å gjøre festivalen mer bærekraftig, men at også de har en lang vei å gå.

Derimot håper de, sammen med Sparebanken Møre og Plastfritt hav som de samarbeider med, at dette initiativet kan være starten på noe større.

Ifølge festivalsjefen er engasjementet rundt miljøsaken stor allerede.

– Vi har fått masse tilbakemeldinger og det er et veldig stort engasjement. Det synes vi er svært positivt, sier han.

10.000 personer er ventet å besøke festivalen i løpet av helgen 29. og 30. juni. Giskeødegård forteller at plasten blir håndtert på en profesjonell måte etter at festivalen er over.

Et stort problem

I mange år har en rekke private og offentlige aktører forsøkt å redusere forekomsten av plast i naturen med både aksjoner, kampanjer og egne ryddedager.

Likevel er dette miljøproblemet mer aktuelt enn noen gang, ifølge Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

– Plast er et kjempestort miljøproblem. Det vi ser er at det er særlig mye av det på Østlandet og oppover mot Trondheim. Der er det mest plastsøppel som for eksempel Q-tips, plastposer, plastkopper, sjokoladepapir og fastfood-beholdere. Nordover er avfall fra fiskeriene enda større, sier hun til TV 2.

– Plukk opp!

Esmark har ikke hørt om andre festivaler som gjør noe lignende som Sommerfesten på Giske.

Derimot kan hun fortelle at flere nå har fokus på plast ved at de har redusert bruken av plastbestikk, kopper og tallerkener, samt et velfungerende pantesystem.

Nå håper hun at flere tar etter initiativtakerne fra Sunnmøre.

– Det er flott og kjempefint med fokus på forsøpling. Et hvert fokus på det er veldig bra, og det bidrar til at hver enkelt festivaldeltaker tar med seg det hjem. Vi håper at myndighetene innfører et forbud mot plast, og at enkeltpersoner blir enda flinkere til å rydde i hverdagen. Plukk det opp og kast det, oppfordrer hun.