Her blir det best sankthansvær

– I helgen er det er bare Østlandet som utmerker seg med 20 graders luftmasse, mens resten av landet ligger på rundt 15 grader.

Ferie i Sør-Europa?

Skal man ha virkelig høye temperaturer må man reise sørover i Europa, hvor det er ventet virkelig høye temperaturer til uken. Dersom du skal reise på ferie til Europa ligger det an til å bli varmt og godt, kanskje bortsett fra i Alpe-området hvor det ligger en front som gir en del nedbør.

– I neste uke kan man få ekstremt høye temperaturer over store deler av sentrale deler av Europa, sier Fagerli, som har en noe splittet beskjed til nordmenn som skal reise på ferie sørover:

– Det blir fint, men det kan se ut som det vil bli litt vel varmt for folk, det kan bli skikkelig varmt altså. Det ser ut som det blir opp mot 40-tallet i deler av Tyskland. Hvis det slår til, blir det kanskje litt vel heftig for oss nordmenn, sier han.

Og det er ikke bare Tyskland som får høye temperaturer i uken som kommer.

– Det blir varmt i Frankrike, Spania, Tyskland og i Middelhavsområdet generelt. Absolutt pent vær, men litt varmt etter min smak, sier han.

Kjøligere i Norge

Til tross for høye temperaturer sørover i Europa i uken som kommer, ser det ikke ut til at vi får smake på det samme her hjemme. Fra Danmark og Sør-Sverige blir det nemlig kaldere.

– Det er ikke snakk om spesielt kjølig luft, men den er ikke fryktelig varm heller. Men med litt sol og rolige vindforhold blir det greit på Sør- og Østlandet allikevel, sier han og konstaterer:

– Stort sett blir det ganske bra for Sør-Norges del med sannsynligvis litt høyere temepraturer innover i uken. Men vi får på ingen måte noe i nærheten av temperaturene som er ventet på kontinentet.

Fra nordlige deler av Sør-Norge og videre nordover ser det ut til at man kan få kjøligere luft utover uken.

– Så det blir ikke sånn at hele landet får knallvær, men Sør-Norge får det best, sier Fagerli.

Sommeren venter

Dermed ser det ut til at vi fortsatt kan se langt etter ordentlig stabilt sommervær.

– Det blir ingen stabil sommer i den grad vi ble vant til i fjor, da vi hadde høye temperaturer over lang tid, sier meteorologen.

Samtidig understreker han at Sør- og Østlandet er inne i en tørr periode og at man her vil få lengre perioder med sol.

– Når temperaturene i tillegg vil gå litt opp, synes jeg det blir ganske greit i Sør-Norge, så om ikke det er snakk om høysommer og høye temperaturer, blir det nok bra allikevel.