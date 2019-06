Fotballryktene: – Manchester United får kamp om Maguire

Manchester City er klar for å slå Manchester United i signeringen av Leicesters Harry Maguire for om lag 704 millioner kroner. En medisinsk test skal være planlagt, og avtalen kan bli klar i løpet av neste uke. Det melder Star.

Sport hevder at brasilianske Neymar fortsatt søker om en retur til Barcelona, og planlegger ikke å spille for PSG igjen. Ifølge Mundo Deportivo har Real Madrid tilbydd PSG om lag 1.2 milliarder kroner for 27-åringen, i tillegg til Gareth Bale eller James Rodriguez.

Atletico Madrid nærmer seg en signering av Benficas Joao Felix for om lag 1.1 milliard kroner. Dermed taper Manchester United kampen om stortalentet. Det melder Evening Standard. Samme avis hevder også at Ole Gunnar Solskjærs forsøk på å bygge om laget ikke går som ventet fordi flere klubber er frustrerte over lave bud.

Solskjær er nå villig til å selge Paul Pogba etter han fikk opplyst at han bare har om lag en milliard kroner til å kjøpe nye spillere denne sommeren. Det melder Star.

Rodri har valgt å gå til Manchester City for om lag 672 millioner kroner fremfor Bayern München, som han også har vurdert. Det hevder Kicker.

Ifølge Manchester Evening News vurderer Manchester City å signere Eibars Asier Riesgo gratis, og gjøre 35-åringen til klubbens tredje-keeper.

Ifølge Telegraph har Everton diskutert en permanent signering av Kurt Zouma med Chelsea etter at 24-åringen var på utlån forrige sesong. Samme avis melder at Tottenham har diskutert en overgang av Bruno Fernandes fra Sporting Lisbon.

Lyon har bydd om lag 173 millioner kroner for Joachim Andersen, som også Arsenal og Tottenham er interessert i. Andersens klubb, Sampdoria, har satt en prislapp for 23-åringen på om lag 336 millioner kroner. Det melder Star.

Goal melder at Juventus håper å signere Adrien Rabiot fra PSG. 24-åringens kontrakt i den franske klubben går ut denne sommeren.