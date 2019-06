Det er en stund siden Volvo kom med sin minste SUV, kompakte XC40. Salget har så langt ikke vært i nærheten av det de større XC60 og XC90 har oppnådd her i Norge.

Men det kan det snart bli en endring på. Så langt har Volvo tilbudt bilen med bare bensin- eller dieselmotor. Men det har lenge vært kjent at den også skal komme som ladbar hybrid.

Dermed har nok mange norske kjøpere sittet på gjerdet. Det gjerdet kan de nå snart hoppe ned fra.

Hva har vi her?

De ladbare hybridene står for rundt 80 prosent av Volvo-salget i Norge. Dette er derfor en bil som både kunder og ikke minst Volvo selv har ventet på. Det rapporteres om stor interesse for modellen og om godt forhåndssalg. Produksjonen starter i november og allerede før nyttår skal de første kundene ha sin ladbare XC40. Produksjonen vil gradvis økes og brorparten av de forhåndssolgte bilene vil bli levert i 2020.

Bilene vi tester her er såkalt førserie-biler. Rent visuelt er de like de som kommer for salg, men noen mindre tekniske detaljer vil bli endret. Blant annet hybrid-batteriet.

Volvo XC40 fås nå som ladbar hybrid, noe som garantert vil hjelpe på salget her i Norge.

Hva er nytt?

XC40 T5 Twin Engine er i utgangspunktet lik hvilken som helst XC40, med unntak av ladeluken på venstre forskjerm. Det er stort sett under ”skallet” vi finner nyhetene. Der er de til gjengjeld flere og viktige.

Om vi begynner foran, finner vi her en bensinmotor, tresylindret sådan, på 1,5 liter og 180 hk/265 Nm. Her er også elmotoren plassert, den byr på ytterligere 82 hk/160 Nm.

Samlet effekt er med det 262 hk. Helt ny er også 7-trinns dobbeltclutch-girkassen som byr på presise, raske og myke girskift og som passer drivlinjen svært bra.

Batteriet på 10,7 Kwh er plassert på langs, midt i bilen, der vi normalt finner mellomakselen. Dette gir gunstig vektfordeling og lavt tyngdepunkt, men gjør at man ikke får helt flatt gulv innvendig i bilen, uten at det er noen stor sak.

Hybridsystemet spiser også litt av bagasjeplassen. Det vil trolig oppleves som et noe større offer. Selv om det heller ikke på noen måte er noen ”krise”. Vi snakker 461 liter, kontra 501 liter i en fossilutgave.

Selvfølgelig har skjermen inne i bilen også blitt oppgradert, slik at man kan følge forbruket og se hvordan kraften fordeler seg, enten det er snakk om batteri- motordrift eller regenerering. Litt for lite og knuslete etter vår mening. Kunne man ikke lagd det så folk kan se det?

Bortsett fra ladeluken på forskjermen er den helt lik bensin- og dieselvariantene.

Hva koster den?

Startprisen er på 468.000 kroner, for Momentum-utgave som er laveste utstyrsnivå av denne utgaven. Vi nordmenn er glade i utstyr så her hjemme vil R-Design og Inscription bli mest solgt. De koster fra ca 519.000 kroner. Da snakker vi godt utstyrte biler i utgangspunktet.

Mange velger likevel å legge på ytterligere i form av teknikk-pakker, andre felger etc. En typisk norsk XC40 som ladbar hybrid vil med det komme på rundt 550.000 kroner.

Ettersom den hverken er størst i klassen eller kan leveres med firehjulsdrift, er ikke dette mest bil for pengene.

Hvem er konkurrentene?

Vi tror Mitsubishi Outlander PHEV og Toyota RAV4 kan være aktuelle konkurrenter. Aller nærmest er kanskje den ladbare BMW 2-serie. Men også den større Volvo XC60 og Mini Countryman.

Ha mener eierne?

Som nevnt er ikke XC40 veldig vanlig på våre veier. Ennå. Men noen har i alle fall lagt inn sine erfaringer med Volvo XC40 så langt. Les mer om det her:

Også innvendig er den veldig lik seg selv. Unntaket er skjermen som kan vise hvordan effekten brukes.

Blir naboen imponert?

Det kan vi ikke garantere, selv om bilen er fin. Men om naboen ikke blir imponert, er vel det strengt tatt hans problem.

Hva mener Broom?

Etter å ha tilbragt to dager med bilen i hyggelig sommervær på idylliske Gotland i Østersjøen, konkuderer vi med at dette var som forventet fra Volvo. Bilen er både komfortabel, velutstyrt og svært stillegående, men ikke helt uten hjulstøy på grov asfalt.

Produksjonsbilene får en elektrisk rekkevidde på rundt 46 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Bilen har forskjellige kjøreprogram og kan for eksempel låses i EV-mode, som er helt elektrisk. Vi valgte å kjøre Hybrid, hvor bilen selv, helt sømløst velger strøm, batteri, begge deler eller regenerering. Systemet fungerer fint.

På kortere kjøreturer mellom 3–4 mil, kan bilen kjøres helt elektrisk. Hemmeligheten er å lade ofte. En lading fra 10 ampers kurs (vanlig stikk-kontakt, tar ca fem timer).

Som andre ladbare hybrider fungerer denne også aller best ved kortere turer og hyppig lading. Da kan du kjøre helt utslipps-fritt, eller med et veldig lavt forbruk.

Det var en av våre testturer et godt eksempel på. Etter 6 mil hadde vi et forbruk på 0,2 liter på mila. Da testturen på drøye 20 mil var unnagjort, viste kjørecomputeren et forbruk på 0,6 liter på mila.

Volvo XC40 er kompakt, romslig, komfortabel og ganske kostbar.

Og hva er konklusjonen?

Volvo XC40 er definitivt en bil som har mye for seg. Kompakt, men romslig og komfortabel, velutstyrt og velkjørende – dog uten de aller skarpeste kjøreegenskapene.

At den nå kommer som ladbar hybrid, tror vi helt klart kan gi ny giv i salget her hjemme. Har du mye småkjøring – de fleste av oss har det – men samtidig vil ha de tradisjonelle Volvo-kvalitetene innbakt i en kompakt SUV, er denne helt klart et godt og viktig supplement til det øvrige Volvo-programmet.

Det at den ikke leveres med 4x4 og at prisen fort tipper en halve million med god margin, trekker noe ned.

Mange venter også på elbilutgaven. Den skal ikke være så veldig langt unna.

Volvo XC40 T5 Twin engine Motor: 3. syl. 1,5-liter bensin + el. Effekt: 262 hk. Elektrisk rekkevidde: Inntil 46 km WLTP Forbruk: 0,2 -0,25 l/mil. 0-100 km/t: 9,4 sekunder Toppfart: 200 km/t. L / H / B: 442 - 186 - 162 cm. Bagasjerom: 461 liter Pris fra: 480.000 kroner Pris testbil: Ca. 540.000 kroner

