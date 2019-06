Abbasi-søsknene har ankommet Trondheim etter at Afghanistan nektet å ta imot de tre søsknene.

– Familien er nå hjemme i Trondheim. De har behov for medisinsk tilsyn og har derfor helsepersonell rundt seg. Det blir gjort en ny vurdering av helsesituasjonen fredag, sier familiens advokat, Erik Vatne til TV 2.

– Nå skal vi etterhvert gå igjennom saken på nytt. Slik saken står nå tror vi at det er stor sjanse for at familien får opphold i Norge, sier han videre.

Moren var bevisstløs

Saken har vakt sterke reaksjoner. Kort tid etter pågripelsen i Trondheim 15. juni, gikk de tre barnas mor, Atefa Rezaie, inn i en bevisstløs tilstand. Norske myndigheter var klar over at moren hadde en tilstand der hun kunne falle ut av bevissthet.

Dette er Abbasi-saken Abbasi-familien fra Afghanistan består av mor og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16).

De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2012, hovedsakelig fordi moren var enslig forsørger og oppga at de ikke visste hvor far befant seg.

Da faren likevel dukket opp, mistet familien oppholdstillatelsen i oktober 2014. Faren forsvart like etter, og familien har hevdet at de ikke vet hvor han er.

Utsendelse er utsatt en rekke ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

Kilde: NTB, Adressa, TV 2

Transporten til Istanbul fortsatte likevel, men i Tyrkia ble det bestemt at moren måtte sendes tilbake.

Politiets utlendingsenhet fortsatte returen av de tre barna, og har argumentert med at 22-årige Yasin Abbasi kunne være omsorgsperson for hans 16-årige bror Ehsan. Men ved ankomst i Afghanistan, ville ikke myndighetene slippe dem inn.

Norske myndigheter fløy familien til Afghanistan i et innleid privatfly på grunn av morens helsetilstand.

Tre millioner kroner

Politiets utlendingsenhet chartret fly til en samlet pris på over 870.000 kroner for å uttransportere Abbasi-familien. Totalt har transporten og utsendelsen kostet rundt tre millioner kroner.

Afghanistan har gitt ni punkter til Justisdepartementet på hvorfor de har avslått å ta imot de tre søsknene.

Justisdepartementet har ikke besvart TV 2s henvendelse, men ifølge Adresseavisen er årsaken at Afghanske myndigheter var ikke enige i norske myndigheters vurdering om at de tre Abbasi-søsknene kunne uttransporteres