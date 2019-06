Han skal få Graham Hansen frisk til VM-åttedelsfinalen – hylles av hele laget

– Han er en fin mann. Han er ekstremt dyktig i det han skal, og samtidig så er han en skøyer. Han bringer mye humor inn i denne gruppen her med morsomme kommentarer og måten han er på, sier Maria Thorisdottir.

KRYSSER FINGRENE: Alle i og rundt det norske laget håper på at Caroline Graham Hansen blir spilleklar mot Australia lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Han er noe for seg selv. Han får opp humøret og energien i gruppen. Han er en liten klovn, men det trenger vi. Det er bare positivt. Når vi blir så lange samlinger, er det godt å ha noen som drar opp stemningen i gruppen, sier Isabell Herlovsen.

– Han er konstant glad og glad i alle. Han tar vare på alle, og kommer alltid med noen gode vitser. Han er også sta, så vi får jo litt å snakke om og litt å diskutere. Han er veldig flink til å være seriøs når han skal være seriøs, og resten av tiden så er han bare en veldig bra mann som rett og slett tar vare på oss, sier Maren Mjelde.

Motiveres av spillerne og kjærligheten de viser ham

Konfrontert med noen av spillernes kommentarer, i videoform, er det tydelig at landslagslegen setter pris på omtalen fra spillergruppen han har det medisinske ansvaret overfor. Hjemme i Norge jobber han som fastlege, og han bruker også VM-dagene i Frankrike som motivasjon i sitt daglive virke.

– Jeg synes det er givende for meg å være her, og jeg blir motivert av jentene. Både med tanke på den kjærligheten de viser meg og den jobben de gjør på banen, sier Tutunchian.

For selv om han er kjent som en viktig humørspreder og bidragsyter i gruppen, er det det faglige og medisinske som først og fremst gjør ham til en uvurderlig del av teamet som skal bidra til norsk VM-suksess på fransk jord.

– Jeg tar jobben min seriøs, og forbereder meg til alt jeg gjør. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Detaljer er veldig viktig for meg. Det er det som skiller de nest beste fra de beste. Derfor etterstreber jeg å finne de beste mulige løsningene til jentene til hver trening og til hver kamp.

– Jentene trekker deg også frem som en som sprer humor og glede. Hva er det du egentlig gjør?

– Jeg synes at det er veldig viktig at det er godt humør i laget, at jentene smiler og at det er latter i grupen, Derfor prøver jeg å bidra med noen morsomheter. Om det er en kommentar eller noe jeg gjør slik at de ler. Det er viktig, for vi i medisinsk team har også en viktig oppgave å gjøre her for at hverdagen skal være best mulig. Vi er sammen lenge under et mesterskap, og det kan kanskje bli enda lengre, forklarer 39-åringen.

Har øvd på å løpe med ny legebag

Og bare for å illustrere detaljnivået i legens arbeid, som også underbygger legens kreativitet og lekne humør, kan man bruke en av hans treningsmetoder som eksempel. Spillergruppen trekker nemlig frem det faktum at han har øvet seg på å løpe fort med bag, en øvelse som potensielt kan forekomme i både kamp- og treningssituasjon.

– Når du har flagget på brystet, så skal du se best ut. Når du løper for landet, må du være godt trent for å komme dit, sier han, og forklarer at det var en ny form for legebag som måtte øves inn.

Maren Mjelde synes hyller legen for hengivenheten.

– Det er veldig bra at han har den samme holdningen som det vi har til vår jobb. Med en gang vi trer på oss den drakten, så skal vi gjøre alt vi kan for å prestere, og han gjør det samme. Det er en jækla bra innstilling, sier hun.

Landslagskapteinen retter dog også en advarende pekefinger mot legen sin.

– Greien er, og det har jeg prøvd å si til ham, at hvis han skal løpe så fort ut på banen, så må han skaffe seg skikkelige fotballsko. Han har grussko som han løper ut på banen med, så jeg har prøvd å si til ham «du må skaffe deg skikkelige fotballsko, for det kan gå gale. Jeg vil ikke at du skal bli den legen som tryner ut på banen der», ler hun.

Herlovsen spår potensiell YouTube-hit

Kollega Isabell Herlovsen tror et slikt scenario også ville blitt tatt med et smil av Tutunchian.

– Da blir det jo en Youtube-hit da sikkert. Men han tåler det meste, så det tror jeg bare hadde vært gøy. Han er en moroklump, og det setter vi veldig stor pris på i gruppen, sier veteranspissen.

Synne Skinnes Hansen, som er til behandling hos nettopp det medisinske teamet idet Tutunchian suser forbi på en video TV 2 har fått tilgang til, smiler og ler når hun får se den igjen.

– Han måtte teste den i gangen på hotellet, men det hjelper ikke bare å teste sånn. Han må teste i full sprint. Egentlig blir man ikke så veldig overrasket, for det er jo Said. Han pleier å finne på litt sånt, sier hun.

Reiten: – Han har øvd like lenge som vi har forberedt oss til VM

Guro Reiten smiler også godt når hun blir konfrontert med legens øvelse på å løpe med bag.

– Det har han øvd på sikkert like lenge som vi har forberedt oss til dette VMet her. I hele år. Vi var jo på Nike Store før VM, og da måtte han ha seg nye Nike Vapor sko slik at han kunne springe fort ut på bana. Så han har øvd, forteller hun.

MØTTE PRESSEN TIRSDAG: Said Tutunchians første opptreden som pressens midtpunkt var tirsdag i Reims - dagen etter Norges avansement i VM. Foto: Fredrik Varfjell/Bildbyrån

Norges midtbaneprofil har også sett til sosiale medier, og funnet et potensielt forbilde for legen sin.

– Den italienske legen fikk lov til å gå utpå banen med Armani-dress og fotballsko. Det tror jeg er drømmen til Said.

– Hvordan tror du han synes det er å være i medienes søkelys denne uken?

– Jeg tror han elsker det. Jeg tror han elsker det skikkelig, faktisk. Han fortjener jo litt oppmerksomhet, så han får nyte det, smiler hun.

Siste status: Graham Hansen-avgjørelse tas fredag

Torsdag måtte Tutunchian i aksjon igjen foran mikrofonene og notisblokkene til den norske pressen i Nice.

Siste status på Graham Hansen-skaden er at det ikke kan sies sikkert at hun rekker kampen, men at behandlingen som mottas blir godt respondert på.

– Progresjonen har vært veldig, veldig bra, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke si med sikkerhet om hun spiller eller ikke på lørdag. Vi evaluerer henne daglig frem til kampen, fortalte legen, og sa i løpet av samme seanse at den endelige avgjørelsen vil gjøres etter trening fredag.