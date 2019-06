Hevder Solskjær nærmer seg sin første «storsignering»

Den 21 år gamle Crystal Palace-backen er blitt koblet med en overgang til de røde djevlene i lengre tid.

Nå begynner det å skje ting, skal en tro britiske medier.

Torsdag skriver Manchester Evening News at partene er blitt enige om de personlige betingelsene.

Ifølge avisen er det eneste som gjenstår før avtalen blir klar at Manchester United og Crystal Palace kommer til enighet om hvor stor del av overgangssummen som skal betales med en gang.

Journalisten Andy Mitten, som har fulgt Manchester United tett gjennom en årrekke, skriver på sin side at overgangssummen allerede er avtalt: 510 millioner kroner med en gang, pluss klausuler som gjør at den vil stige til 600 millioner kroner.

Manchester United har allerede sikret seg Daniel James for 180 millioner kroner, men britiske medier omtaler Aaron Wan-Bissaka som Solskjærs første storsignering. Foto: Geoff Caddick

Ifølge Mitten føler United at avtalen «så å si er i boks». Bare ett møte i London gjenstår, der klubbene skal bli enige om de siste detaljene, skriver han.

– En forsterkning

TV 2s fotballekspert mener at Wan-Bissaka er en god signering av de røde djevlene dersom de får i land avtalen.

– De har slitt i den posisjonen. Valencia er ferdig, Young har vært veldig variabel og Darmian har ikke slått til. Det er en posisjon de bør forsterke, og jeg vil si at han er en forsterkning, sier Petter Myhre.

– Fordelen er at han kjenner ligaen, kulturen, har vist at han holder nivået og er fortsatt ung med utviklingspotensial. Men som alle andre signeringer, er det en viss risiko i kraft av at det er annerledes å spille for en storklubb som Manchester United enn Crystal Palace, påpeker han.

– En moderne back

Wan-Bissaka fikk sitt gjennombrudd i London-klubben mot slutten av 2017/18-sesongen. Denne sesongen har han vært fast inventar, og har markert seg ved å ligge i toppen av taklingsstatistikkene i Premier League.

– Jeg synes han har vært veldig positiv. Han var en av de beste høyrebackene i ligaen forrige sesong, selv om han hadde tøff konkurranse i Walker, Alexander-Arnold med flere, sier Myhre.

Han beskriver 21-åringen, som slo tre målgivende pasninger i Premier League, som en moderne back.

– Han har stor fart, god løpsvilje og er villig til å være med fremover. Det har, sånn jeg har forstått det, vært Solskjærs ønske å ha offensive backer. På papiret er dette en forståelig signering, mener TV 2s fotballekspert.

– Påvirket av spekulasjonene

Wan-Bissaka er for tiden med landslaget og spiller U21-EM i Italia. Ifølge den britiske avisen The Telegraph, hadde landslagsledelsen torsdag formiddag fortsatt ikke hørt noe om at de skulle forberede en medisinsk sjekk for spilleren.