KrF og Frp har de mest bompenge-kritiske velgerne

Det viser en måling TNS Gallup har gjort for TV 2.

– Jeg er ikke overrasket. Selv om tallene var litt høyere enn forventet. KrF er et familie- og distriktsparti, mange familier opplever at dagens bompengeløsning er urettferdig, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Hele 75,7 prosent av KrF-velgerne, som har en mening, sier de er negative til bompenger. Bare Frp har en velgermasse hvor flere er negative:

82 prosent er negative, mens 18 er positive.

Forskjellige løsninger

– Mange familier opplever en urimelig stor bompengebelastning. Kollektivløsninger er ikke et alternativ for alle familier. Da blir bilen helt nødvendig for å få hverdagen til å gå opp, sier Ropstad.

– Er partiet sentralt i takt med velgerne i dette spørsmålet?

– Ja, det mener jeg at vi er. Vi tar signalene på alvor og lytter til de som gir beskjed. KrF ønsker å fjerne dagens bomstasjoner og innføre veiprising. En slik ordning vil sikre at belastningen blir mer jevnt fordelt samtidig som hensynet til miljø og klima ivaretas. I de store byene er det viktig at vi har løsninger som sikrer ren luft og et godt kollektivtilbud, svarer KrF-lederen.

I regjeringspartiene foregår det for øyeblikket forhandlinger på ulike nivåer etter at Frps landsstyre slo fast at de trenger mer gjennomslag i bompenge-saken. Et av kravene er at veiprising ikke innføres, slik KrF ønsker.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan har slått ned flere av kravene til Frp. Et av kravene, som er å krympe enkelte bypakker, har KrF sagt er mulig.

Alle tallene 38,7 prosent er positive til bompenger. 61,3 er negative. Med bil er tallene slik: 36 prosent er positive

64 prosent er negative



Uten bil: 56,3 positive

43,7 negative Partioversikt: Frp 18,2 – 81,8 negative

KrF 24,3 - 75,7 negative

Sp 27,3 – 72,7 negative

H 34,5 – 65,5 negative

Ap 42,5 - 57,8 negative

Rødt 48,1 – 51,9 delt

MDG 85,6 – 14,4 postive

SV 75,6 – 24.4 positive

Venstre 60,0 – 40,0 positive

Hos Høyre er 65,5 prosent av velgerne negative, mens 34,5 prosent er for. Av regjeringspartiene er det bare Venstre som har flest velgere som er positive.

De har avvist alle Frps krav. Trine Skei Grande sa dette om bompenger til Venstres landsstyre forrige helg:

– Jeg mener ikke at bompenger er en glede, men jeg mener heller ikke at det er krisen.

– Vi skal ikke gjøre det umulig å kjøre bil, men mulig å klare seg uten, sa Grande.

Dale: – KrFs velgere er borgerlige

Samferdelsminister Jon Georg Dale gleder seg over tallene. Han mener det viser at Frp har et potensiale i kommunevalget.

– Det viser at Frps velgere er veldig i takt med Frps standpunkt og det viser at det er mange velgere utenfor Frp som er enige med oss, sier han til TV 2.

– Tallene viser at det er veldig mange borgerlige velgere som er negative til bompenger, fortsetter han.