Nederlenderen, som kom på andreplass sammenlagt i fjorårets Tour, skadet kneet da han måtte bryte Giro d'Italia under femte etappe.

Han deltok i Critérium de Dauphiné, men måtte bryte også det franske etapperittet etter å ha fått et tilbakefall, skriver Cycling News.

Nå er han ikke i slag til å sykle Tour de France, bekrefter Team Sunweb på sine nettsider.

– Den siste måneden har vært ekstremt tøff med tilbakefallene etter kneskaden. Etter hva som skjedde i Giroen hadde jeg virkelig ønsket å gå for det i Touren, men denne uken innså jeg at det er ikke realistisk for meg å nå det nivået i tide. Jeg har prøvd så hardt for å komme dit, men jeg må virkelig lytte til kroppen min og frigjøre meg fra å jage et urealistisk mål, sier Dumoulin til lagets nettsider.

Team Sunwebs fysioterapeut, Anko Boelens, sier at det rett og slett av umulig for nederlenderen å sykle årets Tour.

– Det har vært tilbakeslag. Tiden er ikke på vår side lenger. Så for å gi Tom muligheten til å komme tilbake for fullt, er dette den rette avgjørelsen. Til tross for hans sterke ønske om å sykle Tour de France, er det bedre å la det gå i år, konkluderer Boelens.