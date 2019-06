Stjernekeeperen innrømmer juks: – Ekstremt om det stemmer

Det er i et intervju med svenske Expressen at Solo forteller historien. Midt i straffekonkurransen mot Sverige i Rio-OL måtte keeperen plutselig bytte hansker. Forklaringen den gang var at hanskene var ødelagt.

Tre år senere lyder historien litt annerledes. Keeperen hevder at USA jukset med vilje ved å klippe opp hanskene og dermed skaffe seg mer tid og gi den svenske straffeskytteren Lisa Dahlkvist et uromoment.

– Alt ble fremtvunget av lagledelsen. De oppførte seg veldig rart hele den kampen. Og et av deres taktiske trekk var at de ville at jeg skulle psyke ut straffeskytteren. Derfor ødela de med vilje en av mine hansker før kampen. Jeg skulle virkelig ønske at jeg stoppet det, sier Solo.

Se den omstridte situasjonen i videovinduet øverst i saken.



– Jeg skammer meg. Det svenske folket har all grunn til å være sint på meg. Men jeg ble tvunget av lagledelsen, sier keeperen,

– Jeg blir så lei

Pia Sundhage, som var svenskenes landslagsstrener på daværende tidspunkt, reagerer på de nye avsløringene.

– Jeg blir så lei av det. Men en ting jeg vet er at USA-trener Jill Ellis, som jeg har jobbet sammen med, er en person jeg har stor respekt for, og som jeg aldri tror ville være innblandet i noe sånt, sier Sundhage, som er usikker på om Solo snakker sant.

– Det har jeg ingen aning om. Vi får se hva mer som kommer frem. Nå sender jeg en god tanke til Lisa Dahlkvist som bare lo av det som skjedde, sier den tidligere treneren.

Den svenske spilleren lot seg uansett ikke affisere av påfunnet. Dahlkvist scoret på straffen som sendte Sverige til semifinale.

Ble kastet ut

Det som skjedde etter kampslutt fikk store konsekvenser for Solo. Den eksentriske keeperen omtalte det svenske laget som «en gjeng med pingler». Uttalelsen førte til at Solo ble utestengt for landslaget. Hun kom aldri tilbake.

I intervjuet med Expressen forteller Solo at hun likevel ikke angrer på det hun sa.

– Det går ikke an å angre hele tiden. Det er bare å gå videre. Jeg var full av følelser. Jeg pratet direkte fra hjertet, og jeg er en person som hater å tape.

– Stemmer det, så er det ekstremt

Hanna Marklund, som er ekspert for TV 4, påpeker at Solo og Ellis har forskjellige versjoner om hva som faktisk skjedde under straffekonken.