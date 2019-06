Etter å ha vært skadet siden begynnelsen av februar, hoppet Tande torsdag for første gang på ski siden han skadet korsbåndet i Lahti.

– Det gjorde godt i sjela, gliser han etter å ha landet på K-punktet på 95 meter i Midtstubakken.

– Jeg landet altfor tidlig. Jeg merker det er lenge siden jeg har hoppet på ski.

Tung tid

Sammen med sin faste fysioterapeut på Olympiatoppen, Lars Dybvad, har Tande stort sett vært å finne i gymsalen i stedet for hoppbakken. Kjedelige styrkeøvelser og time etter time med spensttrening for å styrke muskulaturen rundt kneet har vært oppskriften.

– Jeg er nervøs, men ikke for at kneet skal ryke, sa Tande før han satte utfor.

Han kjente heller ingen smerter etter de fire hoppene han fikk lov til å gjennomføre av fysioen i comebacket på ski.

– Nei, kneet er fint. Jeg kjenner ingenting.

Det store gliset viser at skihoppingen betyr enormt mye for Kongsberg-gutten.

– Det har vært tøft å stå og se på at de andre gutta har hoppet. Men nå er planen at jeg skal være med på alle samlinger utover høsten. Så håper jeg at jeg får nok hopp til å være med å kjempe i toppen når vinteren kommer.

Frykter ikke Kobayashi

For lista ligger høyt etter en fjorårssesong der det meste gikk galt. Først mistet han store deler av oppkjøringen på grunn av sykdom. Da han endelig var tilbake i skapelig hoppform, ødela han kneet etter et kjempehopp i Lahti.

Trøsten for Tande er at fjorårets store ener i hoppbakken, Ryoyo Kobayashi, ikke har så stort forsprang på de andre som man kanskje kunne tro.

– Det man kunne se med det blotte øyet var at Ryoyo greide å ha skiene veldig flate i lufta. Rent hoppteknisk så fortalte han jo at han hadde studert video av meg, så det var ikke noe nytt han gjorde, humrer Tande, og legger til.

– Det var godt å se at det fungerte for noen, for det fungerte ikke så godt for meg akkurat da, he, he.

For han er sterk i troen på at han skal tilbake.

– Hvor mye savner du å vinne renn, og være oppi der å prege konkurranser?

– Det savner jeg veldig mye, så jeg gleder meg til i vinter.

– Du er sikker på at du kommer tilbake?

– Ja, helt sikker.