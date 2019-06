Drapstiltaltes (17) far: – Var fortvilet og veldig bekymret

Torsdag forteller han med hevet stemme om en kommune og en psykisk helsehjelp han mener har sviktet fullstendig.

Faren beskriver sønnen sin som en solstråle i barndommen. Gutten var «veldig kjærlig», «alltid blid», og «en snill gutt», sier han.

Problemene begynte omtrent da den nå drapstiltalte gutten gikk i 9. klasse på ungdomsskolen.

Under mesteparten av farens forklaring sitter 17-åringen med fingrene godt plantet i ørene. Han har tydelig ikke lyst til å høre på.

– Han fikk noen anmerkninger, blant annet for tagging. Vi tenkte at det var et slags ungdomsopprør, og vi bare bet tennene sammen og håpet at det skulle gå over, sier han.

– Mye på rommet

Men det gjorde det ikke. Denne uken har retten fått se svært voldelige filmmanus, tekster og bildeserier som gutten selv lagde i månedene og årene før drapet han begikk 31. oktober i fjor.

– Han satt mye på rommet sitt. Døren var lukket, og han var opptatt av at ingen skulle komme inn, forteller faren.

SISTE FARVEL: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Samtidig var gutten svært kverulerende, og lite behjelpelig med arbeid hjemme, mener faren. Han kalte blant annet foreldrene «slavedrivere» fordi han mente han ikke fikk nok penger for arbeidet han utførte.

Faren gir uttrykk for at både han og kona begynte å bli alvorlig bekymret da sønnen helt sluttet å omgås venner etter skoletid. De hadde håpet at det skulle bli bedre da han begynte på videregående skole i fjor sommer.

I et møte med kommunen skal foreldrene ha gitt klar beskjed om hva de følte.

– Det står i journalen fra det møtet at mor uttrykker stor bekymring for sin egen sønn. Han var på rommet sitt mesteparten av tiden og ville ikke være sosial, sier han høyt og tydelig.

I en foreløpig rapport fra Fylkesmannen i Innlandet konkluderes det med at både ungdomsskolen og den videregående skolen har misligholdt sitt ansvar om å sørge for at alle barn har det bra på skolen.

Det er imidlertid ikke funnet lovbrudd hos kommunen.

«Kjem du hematt snart?»

På drapsdagen 31. oktober kom ikke tiltalte hjem fra skolen slik han pleide.

– Vi prøvde å få tak i ham, og var bekymrede. Særlig kona mi var veldig bekymret for ham, sier faren.

Torsdag har retten fått se foreldrenes mange forsøk på å få tak i gutten like etter drapet, som skjedde omtrent klokken 15.50 en onsdag ettermiddag.

Se alle meldingene og anropene i faktaboksen her: