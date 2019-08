BMW har lange og stolte tradisjoner på å bygge morsomme og kjøreglade biler. Dette gjelder spesielt når bokstaven M er en del av modellbetegnelsen.

Etter hvert som både klassikeren M3 og det yngre søskenbarnet M4 stadig har vokst seg større, fant BMW det naturlig å komme med en ny og mindre M-modell.

I dag er det fire år siden M2 ble født. Dette er på mange måter en bil som går litt tilbake til røttene. Den er liten, rask og har ikke alt for mye elektronikk og fjas. Det er med andre ord akkurat som det skal være.

Nå har vi kjørt M2 i facelift-utgave. Og vi kan med en gang avsløre at dette er en av de morsomste bilene vi har testet i år. Gratulerer med fireårsdagen, M2. Du gjør det bra!

Hva er dette?

Den nye facelift-utgaven av M2 heter nå Competition.

Grunnen til det er at BMW har bestemt seg for å gjøre M2 enda noen hakk hvassere. Bilen har blant annet fått en ny motor, tilsvarende den som sitter i dagens M3 og M4. Det betyr en sinna 3-liters rekkesekser, som nå yter 410 hk.

Videre har bilen fått noen forsiktige designendringer, i tillegg til at aktiv differensial nå er standard.

Aldri før har BMW puttet så mye krefter inn i M2. Sammenlignet med Audi RS 3 og Mercedes-AMG A45 – oppleves M2 råere og mer presis.

Avslørt: Dette kan bli årets morsomste bil

Hvordan er den å kjøre?

M2 Competition er rett og sett magisk å kjøre. Kombinasjonen av relativt lav vekt, enorme krefter og et fantastisk understell – setter virkelig preg på kjøreopplevelsen.

Det merkes godt at M2 har fått en ny, og kraftigere motor. Sammenlignet med forrige utgave har vi 40 hk og 85 Nm ekstra. Det takler bilen helt uproblematisk. Resultatet er en nærmest perfekt balanse mellom vekt og power.

Her inne har det ikke skjedd så mye nytt.

Det som gjør M2 til en særdeles potent og morsom bil, er også den fantastiske styrefølelsen. Den er presis, skarp og godt vektet. Bilen styrer akkurat dit du vil, og du har hele tiden god kontakt med underlaget.

Her snakker vi kjøremaskin av rang! Måten bilen angriper svingene på, med herlig presisjon, er deilig å kjenne på.

Samtidig som bilen oppleves leken og småfrekk, spesielt hvis du aktiverer MDM-knappen, er den likevel forutsigbar under press. Akkurat det er ikke alltid like enkelt å få til, men M2 Competition klarer det.

Kjøreopplevelsen toppes for øvrig av et brutalt skyv fra den ekstremt turtallsvillige motoren. Her lugger det ikke før nærmere 8.000 omdreininger.

Er det én ting vi savner, er det noe mer lyd fra eksosanlegget. Lydbildet er faktisk ganske snilt – i rak motsetning til resten av bilen, som fremstår som en rampete bølle.

BMW M2 på en øde landevei – det er noe både bil og sjåfør setter pris på. Foto: Rasmus Bell Andreassen

En av de bilene du rett og slett får lyst på

Hvordan er plassen?

Plass er neppe noe du vurderer sterk ved kjøp av M2. Men uansett sitter to voksne veldig godt foran. Bak er det ikke like raust, men det funker.

Bagasjerommet tar 390 liter, så noen plassmester er det ikke. Men til en helgetur er det absolutt mer enn nok av plass.

Setene er gode å sitte i, men den manuelle justeringen er rett og slett dårlig og klønete.

Finest utenpå eller inni?

Selv om vi kjører en ny facelift-versjon, er det ikke helt de store endringene som finner sted. Eksteriørt er det helt klart fronten som skiller seg mest ut. Den har blitt steintøff, spesielt med den nye grillen og fangeren. Nye M2 ser betydelig mer sinna ut nå.

Heller ikke på innsiden har BMW gjort noen store endringer. Det er egentlig litt kjedelig i seg selv, men er det én bil som ikke skal domineres av skjermer i hytt og pine, er det jo nettopp M2.

Her er kjøreopplevelsen i hovedsetet, derfor spiller det egentlig ikke så stor rolle at BMW har droppet å revolusjonere interiøret.

Alt i alt ser BMW M2 Competition akkurat så rampete ut som den er. Vi liker eksteriøret best, særlig den nye fronten.

Ny grill, frontfanger og lykter. Ja, det meste er nytt i frontpartiet.

Her avslører BMW det nye flaggskipet

Går den bra?

Seks sylindere på rekke blir aldri feil. I M2 Competition yter twinturbo-motoren solide 410 hk og 550 Nm.

Det er vanvittig mye krefter i en så liten bil som M2. Men som vi allerede har nevnt, takler bilen power-uttaket særdeles bra. 0-100 km/t er i mål på 4,2 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 250 km/t.

7-trinns dobbel-clutch-klasse er på plass.

Hvis du tør å koble fra ESP-systemet og gir falt pedal, kan vi love deg at bilen spiser dekk både til frokost, lunsj og middag. Dette er en skikkelig driftemaskin (eventuelt røykmaskin) dersom du går inn for det…

Vi kommer heller ikke unna å nevne den nydelige motorkarakteren. I tillegg til klassisk BMW-lyd, oppleves skyvet dynamisk. Det kan forklares i at toppeffekten varer helt opp til 7.000 omdreininger.

Det er forresten lenge siden vi har kjørt en bil med så høyt forbruk som denne. M2 Competition er like tørst som en blodfattig mygg en varm sommerdag. I vår testperiode ender forbruket på 1 – 1,2 liter/mil. Så turen innom bensinstasjonen blir etter hvert like rutinemessig som å sette på seg beltet.

Vi syns fargen "Hockenheim Silver" kler bilen godt. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Avslørt: Her er BMWs nye direktørbil

… og konklusjonen er?

BMW har gjort det aller meste riktig på nye M2 Competition. Dessuten har den grunnlaget som trengs for å skape de uforglemmelige øyeblikkene bak rattet: Kompakt bil, masse motor og sylskarpe kjøreegenskaper.

Dette er enkelt og greit BMW på sitt beste.

M2 er en ekte kjøremaskin, som både ser og høres bra ut. Dessuten er ikke prisen fullstendig avskrekkende heller. Bilen starter på 980.000 kroner. Det er selvfølgelig mye penger for en kompakt-bil, men du skal samtidig lete en stund for å finne en morsommere nybil til samme pris.

Her er vår test av utgående BMW M2

BMW M2 Competition Motor: 3 liter, R6 bensin Effekt: 410 hk/ 550 Nm 0-100 km/t: 4,2 sekunder Toppfart: 250 km/t Snittforbruk: 0,96-1 liter/mil L/B/H: 446 x 185 x 141 cm Vekt: 1.550 kilo Bagasjerom: 390 liter Pris: 981.200 kroner Pris testbil: 1.064.450 kroner

Se stor bildeserie av M2 Competition her: