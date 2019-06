Dronen befant seg i internasjonalt luftrom over Hormuzstredet, ifølge uttalelsen. Dronen var av typen RQ-4 Global Hawk og ble truffet av en iransk bakke-til-luft-rakett.

Revolusjonsgarden i Iran sier derimot at dronen befant seg i iransk luftrom da den ble skutt ned natt til torsdag.

– De iranske meldingene om at dronen var over Iran, er feilaktige. Dette var et uprovosert angrep mot et amerikansk overvåkingsfly i internasjonalt luftrom, sier Bill Urban ved amerikanske Central Command.

Tidigere torsdag sa sjefen for den iranske revolusjonsgarden at nedskytingen sender et tydelig budskap til USA. I en TV-sendt tale sa general Hossein Salami at Iran ikke ønsker krig med noe land.

– Men vi er klar for krig, la han til.

Nedskytingen av dronen skjer samtidig som forholdet mellom USA og Iran er svært spent. USA har anklaget Iran for sabotasje mot flere oljetankere, mens iranske myndigheter mener USA forsøker å hisse til krig.

En av oljetankerne som er blitt rammet av eksplosjoner de siste månedene, er registrert i Norge. I tillegg ble et av tankskipene til John Fredriksens rederi Frontline nylig rammet av eksplosjoner som utløste en brann.