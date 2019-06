Mistenkt for å ha drept to – sendes hit i sommer

Svenske Makaveli Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstua Oslo den 15. oktober i fjor. Kort tid før drapet, skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i nærheten.

På flukten fra norsk politi, reiste 20-åringen gjennom Europa. I Belgia er han mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Etterforskningen i drapssaken i Norge er nå så godt som fullført. Nå gjenstår det kun å utarbeide en rapport om Lindéns mentale tilstand.

Sendes til Brøset

Senere i sommer skal Lindén flyttes til psykiatrisk avdeling på Brøset i Trondheim. Der skal rettspsykiatere observere han i fire til seks uker.

– De to sakkyndige har bedt om at han blir observert, og vi har besluttet at det må gjennomføres. Det er en vanskelig avgjørelse, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo, til TV 2.

SKAL TA UT TILTALE: Politiadvokat Christian Hatlo venter på en rapport før han kan ta ut tiltale mot Makaveli Lindén. Foto: NTB Scanpix

Oppholdet på Brøset vil skje like etter sommerferien. Påtalemyndigheten vil ikke kunne ferdigstille en tiltale før det foreligger en rapport fra de sakkyndige.

Lindén selv har ingenting imot flyttingen fra Ila fengsel til Trondheim.

– Han har ikke sett noen grunn til å motsette seg det, og han har ingen annen oppfatning enn at han er tilregnelig selv, sier hans forsvarer Øystein Storrvik.

Nekter å forklare seg om Belgia-drap

Belgiske etterforskere har denne uken vært i Norge for å gjennomføre avhør med Lindén. Disse fant sted på politihuset i Oslo.

– Han har vært i avhør over to dager. Jeg kan ikke si noe om deres sak, men vi utveksler informasjon, sier Hatlo.

Johanna Jostameling ble funnet drept med flere knivstikk i sin leilighet i sentrum av den belgiske byen Mechelen den 24. oktober, dagen etter at Lindén ble pågrepet i Dijon i Frankrike. Belgisk politi mener hun lå død i tre dager.

OFFER: Heikki Bjørklund Paltto ble drept på Majorstua. Han ble senere ble begravet i Eidsberg kirke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Lindén er også mistenkt for å ha begått et knivran i Mechelen.

De belgiske etterforskerne konfronterte Lindén med beviser de sitter på, men det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagen.

– Han vil ikke forklare seg før saken i Norge er ferdig, men han har svart på informasjon om sin bakgrunn, sier hans forsvarer Øystein Storrvik.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik representerer den 20 år gamle svensken. Så langt har ikke klienten villet forklare seg om drapet han anklages for i Belgia. Foto: NTB Scanpix

Risikerer 50 år i fengsel

Den parallelle etterforskningen i Belgia har forsinket rettsprosessen mot Lindén, og det ligger an til at det nå føres to separate rettssaker, ifølge politiadvokat Hatlo.

Belgiske myndigheter har ikke sendt noen utleveringsbegjæring. Dermed er det mest sannsynlige scenarioet saken blir ferdigbehandlet i Norge, før han deretter blir utlevert for en ny rettssak i Belgia.