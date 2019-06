Unge mennesker utvikler «horn» i bakhodet – dette tror forskerne er årsaken

Det er ingen tvil om at mobilteknologi har endret måten vi lever på.

Det påvirker blant annet hvordan vi kommuniserer, leser, handler og jobber.

Ny forskning viser nå at denne teknologien endrer oss dypere enn vi kanskje er klar over. Vår nye levemåte påvirker også skjelettet vårt, skriver The Washington Post.

Benvekst blant unge

David Shahar og Mark GL Sayers jobber som forskere ved universitet i Sunshine Coast i Queensland i Australia. Shahar har en doktorgrad i biomekanikk, mens Sayers jobber som biomekanikkassistent.

For tre år siden startet de arbeidet med å ta bilder av skallen til 218 personer i alderen 18-30 år. En beinvekst i nakken kunne da observeres hos 41 unge voksne, og var mer utbredt blant menn enn kvinner.

Senere utvidet de undersøkelsen med 1200 personer i alderen 18 til 86 år. Beinveksten var til stedet i 33 prosent av befolkningen, og igjen fikk de bekreftet at beinet var både større og vanligere blant unge mennesker.

Rapporten om funnene ble publisert på nettsiden Nature i 2018.

Teknologien får skylden

Forskningens resultat antyder at unge mennesker utvikler hornlignende pigger på baksiden av skallene sine. Disse piggene kommer av fremoverhelling av hodet, hevder forskerne.

Disse røntgenbildene viser skallene til to mannlige deltakere. Bilde til høyre viser beinveksten til en 28 år gammel mann. Bilde til venstre viser beinveksten til en 58 år gammel mann. Foto: Scientific Reports/ Nature.com

Vekten overføres da fra ryggraden til musklene på baksiden av hodet, noe som forårsaker beinvekst i sener og leddbånd som forbinder.

Resultatet er den hornlignende piggen som stikker ut fra skallen, like over nakken.

Forskerne skriver at denne utveksten hos unge mennesker kommer av bruk av moderne teknologi, som smarttelefoner og andre håndholdte enheter.

Disse krever at brukerne må bøye hodene fremover for å se hva som skjer på skjermen. Musklene på baksiden av skallen blir tatt i bruk for å hindre at hodet fallet til brystet.

I australske medier har de uvanlige formasjonene blitt kalt både «hodehorn», «telefonbein» og «pigger». Shahar forteller til The Washington Post at alle beskrivelsene er passende for det nye funnet.

Kjent fra andre steder på kroppen

Iben Axén er kiropraktor med doktorgrad i medisinsk vitenskap og er ansatt som forskningsleder i kiropraktorenes Forskningsstiftelse «Et liv i bevegelse» (ELIB). Hun har ikke lest om akkurat denne beinutveksten før, men sier at slike beindannelser kan oppstå ulike steder på kroppen.

– Hvis man sitter med hodet bøyd, vil muskler og scener blitt dratt, og da kan kroppen eventuelt reagere med å danne en utvekst, sier Axén til TV 2.