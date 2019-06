Llorentes overgang ble bekreftet torsdag ettermiddag av Atlético Madrid. Bare den medisinske sjekken gjenstår før 24-åringen offisielt er Atlético-spiller.

Ifølge den spanske avisen Marca må de ut med om lag 390 millioner kroner til byrivalen.

Den defensive midtbanespilleren har fått en tøff jobb i å spille seg inn på Real Madrids stjernespekkede midtbane, men kan få det lettere i sin nye klubb.

Skal en tro Marca, er Llorente nemlig ment å være en direkte erstatter for Rodri Hernandez.

Rodri har en utkjøpsklausul på om lag 685 millioner kroner, som «flere klubber er interessert i å utløse», skriver den spanske avisen.

En av klubbene skal være Manchester City. Ifølge Manchester Evening News er midtbanespilleren, som er blitt sammenlignet med Sergio Busquets, Pep Guardiolas førstevalg i søket etter en spiller som kan erstatte Fernandinho på lang sikt.

Ryktene om at Premier League-mesteren ønsker seg Rodri, har pågått i lengre tid.

Tidligere denne uken hevdet Goal-journalisten Sam Lee, som følger City tett, at Atlético-stjernen allerede har gitt de lyseblå beskjed om at han ønsker å spille for dem. Det eneste som gjenstår før avtalen er i boks, er at City overfører overgangssummen og at partene blir enige om de siste detaljene i spillerens kontrakt, skrev Lee.