Da Jan Røkland bestemte seg for å stumpe røyken i februar 2011, visste han lite om at kona satte av pengene, som normalt ville gått til røyk, på en egen sparekonto.

Uten å fortelle noe som helst, gikk det hele sju år før Marit avslørte hemmeligheten i påsken i fjor.

– Vi satt på en koselig restaurant i Tyrkia, da Marit plutselig nevnte dette med røykeslutt og at det hadde gått over sju år siden jeg tok min siste sigarett. Hun vet samtidig at jeg er godt over snittet interessert i bil, og snakket litt om drømmen om å eie en gammel amerikaner, forteller 54-åringen fra Kongsvinger.

250.000 kroner

Da Marit til slutt avslørte den store hemmeligheten, nemlig at hun hadde spart opp hele 250.000 kroner, som ellers ville gått til røyk, ble det en mildt sagt hyggelig kveld for paret i Tyrkia.

– Jeg ble selvfølgelig veldig overrasket og glad. Jeg har jo alltid drømt om en gammel amerikaner, men har aldri prioritert å bruke penger på det, sier Jan – som jobber som sjåførlærer i Kongsvinger til vanlig.

Han legger til at han alltid har prioritert sønnens motorsportsatsning, men at pengene kona har spart opp i all hemmelighet endelig føltes riktig å bruke på bil.

Ford Mustang er en av bilindustriens største suksess-historier. Dette er Jans 1967-modell.

Ford Mustang

– Det tok ikke lang tid før jeg brettet opp iPaden og søkte etter biler. Det sto lenge mellom Corvette og Mustang. Ettersom jeg ble bestefar underveis i kjøpsprosessen, ble valget fort enklere. Corvetten har bare to seter, mens Mustangen har fire. Dermed var det bare å lete etter den perfekte bilen. Altså en Ford Mustang.

God, gammel buldring fra en ekte V8-er blir sjelden feil.

Det skal sies at Jan er en smule kresen når drømmebilen først skal realiseres. Derfor tok det over ett år før han slo til.

– Ironisk nok endte jeg med å kjøpe en bil usett, på auksjon, ler Jan.

– Jeg satset på at gode bilder var nok, og jeg ble heldigvis ikke skuffet da jeg hentet bilen til slutt.

– Hvorfor akkurat Mustang?

– Jeg har faktisk eid en Mustang tidligere i ungdommen, så det har nok noe å si. Ellers liker jeg utseendet godt, den er sportslig å se på – selv om den absolutt ikke kjører som en sportsbil. Men alt i alt syns jeg den er fantastisk på sin måte.

Som å kjøre en båt i dårlig sjø

Bilen som endelig står hjemme på tunet, er en gul Mustang cabriolet fra 1967. Under panseret sitter det selvfølgelig en V8-er, som her yter rundt 230 hk.

– Det er absolutt ingen racerbil, men en bil du koser deg i og glir rundt med. Egentlig er den som å kjøre en båt i dårlig sjø, mener Jan.

Derfor har den tidligere rallymekanikeren allerede oppgradert bilen.

– Ja, jeg måtte nesten gjøre noen forbedringer. Ettersom bilen var såpass svampete å kjøre, har jeg byttet litt i understellet, blant annet nye og stivere dempere. Ellers har jeg oppgradert styringen litt, så den er mer presis på rattet.

Her kan det legges til at Jan fortsatt skrur på sønnens rallybil. Sønnen, Steve Røkland, er forresten en høyst respektert rallyfører med fire NM-titler, i tillegg til at 27-åringen ble britisk mester i rally i fjor.

Den første Mustangen, ofte kalt "1964 1/2"-modellen, ble utviklet i rekordfart og satte rekord både i antall førstedagsbestillinger (drøyt 22.000 biler) og førsteårs-produksjon for en ny bilmodell (drøyt 418.000 biler).

Veterantreff

Jan forteller at han ikke har lagt noen store planer for bilen i sommer, utover at bremsene også skal oppgraderes.

– Ja, planen er å erstatte trommelbremsene med skiver. Ellers begynner det virkelig å bli bra nå. Jeg gleder meg skikkelig til noen gode turer i sommer. Kanskje blir det en tur innom Rättvik på veterantreff, avslutter Jan, som selvfølgelig ikke angrer ett sekund på at han stumpet røyken...

Ford Mustang har for lengst blitt et ikon i bilverdenen.

