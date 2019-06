– Har forsøkt å fortelle hvem toppkandidaten er i et halvt år, uten å lykkes

PÅ LANDSMØTE: Her er Gunnar Wilhelmsen avbildet på landsmøte for Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

«Hellige løfter»

I dag styres Tromsø av Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Wilhelmsen har tro på at det fortsetter, men kan ende opp med å trenge støtte av Senterpartiet. De har ikke uttalt støtte til en av sidene i Tromsø-politikken.

– Det gjør de jo aldri, sier Ap-kandidaten.

Omtrent før valgkampen var igang, kom Wilhelsen med løfter han kalte «hellige».

– Jeg har lovet å skape 2000 arbeidsplasser. Det ville vært meget synd hvis politikerne skulle hatt lavere ambisjoner enn næringslivet. Ved siden av Ålesund er Tromsø den største fiskekommunen i Norge og potensialet er enormt, mener Wilhelmsen.

– Det andre som er hellig er at jeg skal ordne opp i kommuneøkonomien. Skal Tromsø bli et bedre sted å bo, må man ha orden på økonomien. I august kommer svaret på hvordan jeg tenker å gjøre det, sier han.

– Menn med millionlønn

Martin Lægland i iTromsø følger de to ordførerkandidatene tett. Ifølge han er de to kandidatene i Arbeiderpartiet og Høyre svært forskjellige.

– Begge ordførerkandidatene er menn, direktører i 60-årene og har millionlønn, men der stopper nok også likhetene, sier han.

For Wilhelmsens del, tror Lægland at den manglende politiske erfaringen kan bli både hans styrke og svakhet.

– Han blir i mindre grad ansvarliggjort for feilgrepene til Ap i denne perioden. Wilhelmsen har vært åpen om at han mangler politisk ballast, og det vil kunne bli krevende å skulle være helt fersk i politikken som ordfører i et formannskapsmodell, om han skulle vinne valget, mener Lægland.

POLITISK REDAKTØR: Martin Lægland er politisk redaktør i iTromsø. Foto: Frank Lande/ iTromsø

I Arbeiderpartiet meldte først sittende ordfører Kristin Røynmo at hun ville ha gjenvalg, men trakk sitt kandidatur i fjor. Da kom Wilhelmsen inn fra sidelinja.

– Det er jo ikke noe nytt fenomen at byprofiler blir håndplukket til å være toppkandidater, for å vinne valg. Ap håper at et kjent ansikt kan sanke stemmer, i tillegg har han vært medlem av Ap i mange år og er verdimessig godt fundamentert i Arbeiderpartiet, sier Lægland.

Likevel er han spent på om Wilhelmsen er klar for den fremtredende ordførerrollen.

– Du merker på alle løftene hans at han ikke er en vanlig politiker: Han bedyrer at alle hans løfter er «hellige», og at han skal gjennomføre absolutt alt han har lovet. Det kan bli dyrt, når han lover både gratis skolemat, og at eiendomsskatten ikke skal opp, fortsetter Lægland.

Høyres Kvaal ble valgt etter en turbulent nominasjonsprosess i partiet.

– Kvaal har mye politisk erfaring fra Høyre-apparatet fra flere plan, og fra hele landsdelen. Samtidig kommer man ikke utenom at han ikke var Høyres førstevalget som ordførerkandidat, ettersom det - nok en gang - ble en svært turbulent nominasjonsprosess for Tromsø Høyre, sier Lægland.

Utelukker ikke bomliste-samarbeid

Ni dager før valget avvikles fritt brukervalg i kommunen, som gir brukere rett til å velge private aktører i hjemmehjelptjenesten. Det spås å bli en av nøkkelsakene i Tromsø. Den borgerlige siden ønsker å reversere vedtaket, og vil fortsatt ha fritt brukervalg.

I tillegg har også bompengeopprøret satt sitt preg på valgkampen i Tromsø. I en VG-måling denne uken fikk den lokale listen Nei til bompenger 9,1 prosent oppslutning.

Høyre har åpnet opp for å samarbeide med bompengepartiet, som har som krav at byvekstavtalen skrotes.

– Ap har vært tydelig på at de ønsker en byvekstavtale, mens Høyre har vinglet. De ga en garanti for innføring av byvekstavtalen tidligere i år, men den har de trukket, og sier de ønsker en nedskalert pakke, sier Lægland.

Kvaal sier det er «synd» at bompengeopprøret dominerer debatten i Tromsø, i likhet med flere store byer i Norge.

– Det har skapt en annen dynamikk i valgkampen. Vi trenger utvikling innen samferdsel, og det må vi betale for. Det er synd at et ensaksparti får dominere, sier han.

– Vil dere samarbeide med Nei til bompenger?

– Det jeg har sagt er at vi må prate med alle, også de som sier nei til bompenger. Vi har ikke avgjort noe samarbeid enda, men det er helt naturlig at man snakker med alle, sier Høyres toppkandidat.