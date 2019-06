Det er 350 år siden sist en konge avla øya et besøk, men torsdag var Kong Harald og Dronning Sonja på plass i kjølvannet av vannskandalen.

Kongeparet er på rundtur i flere vestlandskommuner i sommer. De ankom med kongeskipet «Norge» like før klokka 10, og ble tatt imot av ordfører Terje Mathiassen.

Kongen og dronningen ønsket å få vite mer om vannskandalen, og fikk et 20 minutter langt og lukket møte med en person som ble smittet, samt sentrale personer som har jobbet med saken de siste to ukene.

Flere spente lokalbeboere hadde møtt opp for å ønske kongeparet velkommen. Blant disse var Even (7), Jens (7) og Simen (8) fra Træet skole.

– Vi gleder oss like mye til å se begge to, sier de tre til TV 2.

– Svært spesielle omstendigheter

I sin tale til lokalbefolkningen sa kongen at krisen de har vært gjennom er noe som setter et helt samfunn på prøve.

– Dronningen og jeg besøker dere under svært spesielle omstendigheter. Å ikke ha rent drikkevann er noe av det mest alvorlige vi som enkeltpersoner og fellesskap kan oppleve, sa kong Harald i sin tale.

– Vi har fulgt med på det som har skjedd og vi føler med dere. Vi kan forestille oss deres usikkerhet og frustrasjons, og forstår deres bekymring og smerte, fortsatte han.

Kongeparet hilser til de mange fremmøtte. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Kongen fortsatte med å si at han berømmet mottakelsen de hadde mottatt, spesielt sett i lys av det kommunen har vært gjennom.

– Vi skjønner nesten ikke at dere har tid til å ha besøk av oss. Vi vet hvor mye arbeid og bekymringer som ligger bak, og at dere har andre og svært viktige ting å gjøre. Derfor takker vi for å være på Askøy sammen med dere, også i denne situasjonen, fortsatte han.

76 innlagt

Askøy kommune har i over to uker kjempet for å få kontroll over vannforurensningen som har rammet 2.000 personer.

Totalt har 16 barn og 60 voksne fra Askøy vært innlagt på sykehus etter drikkevannskandalen.

Dødsfallet til en ettåring knyttes også til skandalen, og i den foreløpige obduksjonsrapporten ble det funnet to bakterietyper: Streptokokker gruppe A og Campylobakter Jejuni. Samme type er blitt påvist hos andre pasienter fra Askøy som er blitt innlagt på Haukeland.