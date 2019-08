Du må følge godt med (eller være ekstra interessert i Mercedes) hvis du skal klare å holde oversikten på alle modellene de selger i Norge.

Vi snakker nesten 20 "grunnmodeller", i tillegg til en rekke varianter av disse igjen. Med andre ord: Skal du ha Mercedes, men ikke er helt sikker på hva du skal velge – da kan du ha en stor jobb foran deg!

CLS er en modell som har vært med oss en stund. Første generasjon kom i 2004 og var den gangen en liten sensasjon. Bilen var basert på E-klasse, men med et særpreget design som virkelig vakte oppsikt.

Noen elsket den, andre mente den så ut som en hund som gjorde sitt fornødne (for å si det litt pent). Men suksessen var i alle fall sikret. Her traff Mercedes blinken hos de som ønsket seg en bil som skilte seg fra mengden.

Nå har vi kommet til tredje generasjon og en toppmodell som også har kommet til Norge. Ikke overraskende har AMG hatt en finger med i spillet, bilen heter AMG CLS 53 4MATIC+.

Stjerna er diger og AMG-merket lite. Kombinasjonen betyr muligheter for mye moro!

Hva er nytt?

Mercedes tuller ikke når de lager toppmodell. Under et aggressivt ytre har vi her både familiebil og råskinn. Motoren er en sekssylindret, 3-liters rekkesekser på 435 hestekrefter og 520 Nm. Den er ikke håndlaget hos AMG, men de har satt sitt preg på den.

4MATIC betyr at disse kreftene bankes ut gjennom alle fire hjulene. Den gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder, samtidig som det er mulig å få den til å bruke såvidt under literen på mila.

Testbilen er spekket med utstyr, noe som naturligvis gjenspeiler seg i prisen.

Apropos aggressivt: Designet er tro mot røttene, men samtidig har det skjedd mye fra generasjon én til tre. Taklinja er fortsatt sterkt fallende, men det er ikke riktig så outrert som det var i starten.

CLS har blitt tøffere og mer aggressiv, samtidig som også ser større ut. Mercedes har kommet med mange lekre biler de siste årene, det er ikke noe lite kompliment at CLS kanskje er den aller lekreste av dem (i alle fall når vi snakker familiebilklassen).

Designet er ikke like utagerende som det var i starten, men det sitter som et skudd.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrkene er mange: Design, kjøreegenskaper, interiør, kvalitetsfølelse og ikke minst: Motoren!

Nye CLS oppleves virkelig som en gjennomført luksusbil. Her har Mercedes tatt i skikkelig, på alle områder. Komforten er skyhøy. Understell, seter (harde) og støydemping: Alt understreker følelsen av å kjøre bil på første klasse. Mercedes tok et skikkelig interiørløft med dagens E-klasse, og CLS følger opp dette videre.

Det som skiller denne CLS-en fra de andre og rimeligere utgavene, er først og fremst kraftverket under panseret. Det gir et massivt overskudd. Det er rett og slett skummelt å kjøre denne bilen ute på motorvei, fordi det er så fristende å la den få vise hva den er god til. I 110 km/t er den såvidt i gang og veldig klar for mer. MYE mer. Men så var det dette med å beholde førerkortet...

Bilen veier nesten to tonn (1.951 kilo), men skjuler kiloene sine godt. Her kan det absolutt lekes på svingete veier. I Sport pluss tar den på seg piggskoene, du merker også at bakhjulene får mer av kreftene. Da er den imponerende kvikk og responsiv. Det understrekes også av tung og presis styring.

Som vi har sagt noen ganger før: Kjøper du en bil som denne, er det nesten obligatorisk å ta noen turer på bane hvert år. Eller dra til Tyskland og la den få strekke skikkelig ut på veier uten fartsgrenser. For det er jo det den egentlig er laget for.

Svakheter? Vi kommer straks til prisen. Det er kanskje feil å kalle den en svakhet, men den gjør i alle fall at ikke veldig mange har anledning til å kjøpe denne bilen. Designet går litt ut over takhøyden i baksetet og selv om interiøret er rålekkert, kunne det kanskje vært hakket mer sporty, for å matche resten av bilen. Men som du skjønner. Dette er bare småpirk!

520 liter bagasjerom gjør at dette duger som familiebil, hvis man ikke på død og liv MÅ ha stasjonsvogn eller SUV.

Hva koster den?

Testbilen starter på 1.304.900 kroner. Etter en god liste med ekstrautstyr, ender vi på 1.591.479 kroner. Joda, det er mye penger, men de som kjøper (eller leaser) biler som dette, mister neppe nattesøvnen av den grunn.

Du sparer forresten nesten nøyaktig 300.000 kroner om du velger CLS 450 4MATIC i stedet. Men da må du også "ta til takke" med 367 hestekrefter...

Hvem er konkurrentene?

Ikke overraskende har erkerivalene Audi og BMW to klare konkurrenter til CLS, henholdsvis 6-serie Gran Coupe og A7. Porsche vil også ha sin del av kaka her, med sin Panamera.

Trenger du ikke plassen, er det også en god bunke sportsbiler som leverer prestasjoner på linje med denne bilen.

Mercedes har virkelig løftet seg på interiør de siste årene, kvalitetsfølelsen er akkurat som den bør være i en bil som dette.

Vil naboen bli imponert?

Det er det veldig gode muligheter for. CLS ser ut som den millionbilen den også er. Designet skiller seg fra mengden og er langt mindre diskret enn for eksempel en E-klasse. Du får ikke mye tøffere familiebil enn dette!

Broom mener:

Mercedes CLS er i utgangspunktet et bil med høy "må ha"-faktor. I denne utgaven toppes det skikkelig med motor og kjøreegenskaper som løfter den (i alle fall nesten) inn i sportsbilklassen.

Det er imponerende hvor presis og responsiv en nesten to tonn tung bil kan være. Samtidig som den oppfører seg som en sivilisert og komfortabel familiebil når du ønsker det. Du betaler friskt for denne motoren, men har du mulighet: Da er det absolutt noe å tenke på.

Det utvendige designet følges opp av et virkelig lekkert interiør. Dagens E-klasse satte standarden da den kom, og de øvrige modellene har fulgt opp det. Alt du kjenner og tar på i CLS kjennes eksklusivt og påkostet ut.

Noen fronter formelig roper "flytt deg". Som denne!

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har flere eier-vurderinger av CLS. De kan du lese her: Eier du én? Da håper vi du kan legge inn her:

Visste du at:

– Første generasjon CLS får du nå fra rundt 150.000 kroner. Da snakker vi 12-13 år gamle biler som ofte har passert 200.000 kilometer på telleverket.

– Andre generasjon CLS kom også i stasjonsvognutgave, kalt Shooting Brake. Men Mercedes har droppet denne utgaven på den nye.

– Bilen har ikke bare varme i setene, den har også varme i dørsiden og midtkonsollen. Litt sånn "hmm, hva kan vi komme opp med som ingen andre har tenkt på før..?".

Ingen merker bak på bilen, kjennere vil nok likevel skjønne hva som bor i denne.

MERCEDES-AMG CLS Modell: 53 4MATIC + Motor: 3-liter R6 bensin Effekt: 435 hk / 520 Nm 0-100 km/t: 4,5 sek Toppfart: 250 km/t (sperret) Forbruk: 0,87-0,89 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,99 - 1,89 - 1,43 meter Vekt: 1.951 kg Bagasjerom: 520 liter Pris fra: 1.304.900 kroner Pris testbil: 1.591.479 kroner

