Les dette før du skal på ferie – det kan redde familieidyllen

Får du til det, så er ferien mye verdt for familien.

– Da styrker det familien veldig, for det å være sammen hvor alle føler seg sett gjør familien sterkere. Men hvis det er en ferie hvor bare 4-åringen bestemmer eller bare pappa bestemmer, da kan man ende opp med å ringe familievernkontoret etter sommeren, forteller hun.

– Barna vil at vi skal være tett sammen

– Man vil jo gjerne gi barna opplevelser de vil huske for resten av livet... Hvilken alder er barn klare for det? spør programleder i God morgen Norge, Desta Marie Beeder.

– Her er det massevis av meninger og man kan være lykkelige sammen uansett. Men spør du om deres sommerferie så ønsker de ting som telt, campingvogn og det å være tett sammen.

Hun fortsetter med å si at vi voksne gjerne vil vise barna våre verden.

– Men vi må se på hvordan barnas hukommelse fungerer. Før de har begynt på skolen har det lite for seg. Det er en gullalder i 10-12 års alderen. Da elsker de fortsatt å være sammen med foreldrene og de er veldig klare for å utforske og huske. Så feriebudsjettet for den store dannelsereisen hadde jeg nok lagt der.

– En vanlig familiefelle

Montgomery forteller at mange foreldre nok husker tilbake til egen barndom om somrene, da foreldrene gjerne slapp opp litt.

– Og det har vi jo lyst til å gi videre til barna våre. Men det vi ser som er en vanlig familiefelle, det er at foreldrene slipper opp for mye. Da får de trøtte barn.

Ifølge henne kan ikke barna ta igjen søvn.

– Det som skjer med barn før de begynner på skolen er at de ikke kan ta igjen søvn. Når de legger seg seint, så står de opp til samme tid neste morgen. De bygger opp et søvnunderskudd som gjør dem sure, kranglete og vanskelige å samarbeide med. Det blir jo da faktisk en ganske dårlig ferie.

Når det gjelder barnehagebarna så råder hun foreldre til å holde på leggetiden og de tingene som gjør at de små får nok søvn.

– Når de begynner på skolen så kan du forskyve litt, men faktisk ikke mer enn en time. Så det er snakk om små bevegelser. Vi må huske på at de har nye systemer, så vi må ikke gå for fort fram.

– Ikke ta sutring personlig

Behovene i en familie vil alltid være forskjellige.

– Har du mer enn et barn så får du søskenkrangling på ferie, de går så tett oppå hverandre og de er nødt til å gnage litt på hverandre. Men det er noe av det som er å være sammen, å finne ut av det som skjer når vi er tett.

Når det kommer til sutring fra små barn så er det ofte et uttrykk for noe annet.

– Det betyr at akkurat nå er jeg for trøtt, for sliten eller at det er et eller annet som gnager meg littegrann. Det går over når vi finner ut hva det er. Sutring skal ikke foreldre ta personlig, det er noe foreldre skal finne ut av rett og slett. Og litt sutring gjør ingenting.

Det er 13 år mellom det første og andre barnet til Hedvig Montgomery og hun husker ferier som ikke ble akkurat som tenkt.

– Vi var på ferie selv en gang der det var mye krangling og misnøye. I løpet av hele ferien var det en lunsj hvor alle hadde det hyggelig. Og det husker barna, det er den lunsjen de husker. Barna husker de fine øyeblikkene, de er naturlig flinke til å ta vare på de fine øyeblikkene.

– Klarer dere å ligge sammen også, så er det fantastisk

Når man reiser på ferie sammen med hele familien så er det ikke alltid like lett å få alenetid med partneren.

– Hvordan kan vi ta vare på parforholdet på familieferien? spør Desta Marie Beeder.

– Klarer dere å ligge sammen også, så er det fantastisk – sånn er det bare. Det er ikke til å komme forbi.

Hun forteller videre at det handler om å finne de små lukene.

– Klarer dere å finne en luke hvor dere kan være littegrann alene, det er viktig. Let etter anledningene til å være på tomannshånd og til å røre ved hverandre. Det er noe med å vise partneren sin at du er spesiell for meg, det betyr noe som sommeren også.