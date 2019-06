De kommende ukene skal hele 29,2 milliarder kroner utbetales til 2,7 millioner skattytere som har penger til gode. Gjennomsnittsbeløpet er 11.000 kroner.

I tillegg er juni måneden hvor svært mange får feriepenger. Til sammen utgjør det en bra slump ekstra inn på kontoen.

Da er det smart å ha en plan for hva man skal bruke pengene til. Mange bruker penger på ferie, sparing eller nedbetaling på lån. Men en stor del vet ikke hva de skal bruke pengene på.

– Da er det en fare for at pengene fisler ut i økt forbruk uten at man har noe særlig igjen for det, sier Hallgeir Kvadsheim.

Mangler plan

Kvadsheim, som blant annet er kjent fra TV3-programmet Luksusfellen, er atferdsøkonom i spareappen Spiff.

Hans klare råd er at folk lager en plan for hva de skal gjøre med pengene som kommer inn denne måneden.

– To undersøkelser den siste tiden viser at 20 prosent ikke vet hva de skal gjøre med feriepengene, mens 30 prosent ikke vet hva de skal gjøre med skattepengene. I undersøkelsene har folk blant annet fått spørsmål om de skal bruke pengene på ferie, sparing eller nedbetaling av lån. Men mange svarer rett og slett «vet ikke», sier Kvadsheim til TV 2.

– Hva er en god plan for pengene, dersom man ikke har en plan fra før?

GODE RÅD FOR BEDRE RÅD: Konkrete mål gjør sparing mer motiverende, sier Hallgeir Kvadsheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vær mest mulig konkret. De som har forbrukslån eller inkassokrav, bør prioritere å betale det først. De som ikke er så vant til å spare, bør opprette en bufferkonto til uforutsette utgifter.

«Usynlig» konto

Kvadsheim sier det er lurt å ha et sparemål. Kall gjerne kontoen for «bufferkonto», «konfirmasjonskonto», «scooterkonto» eller hva det måtte være man ønsker seg.

Et annet triks kan være å fjerne kontoen fra oversikten i nettbanken slik at man ikke ser beløpet hver gang man logger seg inn. Det er mindre fristende å bruke penger man ikke ser.

Å skaffe seg en spareapp kan også hjelpe på motivasjonen til å legge til side noen kroner. I appen kan man overføre penger etter samme prinsipp som en Vipps-overførsel, og man kan spare sammen med andre.