Storesøster om Iris (16): – Var bestevenninner fra første stund

Tilbake i bilen ringte moren til politiet mens hun kjørte naboen til legen. Naboen ga uttrykk for at han trodde en jente var blitt drept.

«Hva er det du har gjort?!»

Først da moren kom tilbake til åstedet, forstod hun hva som hadde skjedd.

Bare noen meter innenfor grinden til naboen var politiet i ferd med å pågripe den 17 år gamle drapsmannen.

– Jeg så at det var N.N. (tiltalte) og ropte: «Hva er det du har gjort, N.N.?!» forteller moren.

Moren visste godt hvem den tiltalte gutten var. Da politiet leide ham mot politibilen, snakket hun hardt til ham.

Hun forklarte gutten at hun hadde kjørt med naboen til legen, og at hun ikke visste at det var hennes egen datter han hadde drept.

– Da svarte han at «ja, det var litt rart». Han virket veldig fornøyd med det han hadde utført. I ettertid skjønner jeg jo hvorfor. Han hadde planlagt det til punkt og prikke, sier hun.

ÅSTEDET: Her, like utenfor sitt eget hjem, ble 16 år gamle Laura Iris Haugen drept 31. oktober i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Spørsmål om psykiatri

Den tiltalte 17-åringen har tidligere forklart seg detaljert om drapet og benekter ingen av anklagene som er rettet mot ham.

Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Den foreløpige rapporten fra de to rettspsykiaterne i saken konkluderer med at gutten var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. I en tilleggsuttalelse skriver de imidlertid at vurderingen er svært vanskelig, og at rapporten ikke er endelig.

Statsadvokat Jo Christian Jordet har derfor ettertrykkelig tatt forbehold om at han kan legge ned påstand om en alminnelig fengsels- eller forvaringsstraff dersom påtalemyndigheten «finner det riktig etter det totale bevisbildet».





For Jordets del har mye av saken handlet om å dokumentere guttens forberedelser og handlinger i forkant av drapet. Torsdag vitnet en politibetjent om guttens aktivitet på en beslaglagt PC.

Den viser blant annet at tiltalte har søkt 29 ganger på den avdøde jentas navn på Facebook, de aller fleste gangene det siste halve året før drapet. Han hadde også en rekke bilder av henne lagret på maskinen sin.

Gutten har i retten forklart at han hadde varme følelser for jenta, som han ikke opplevde var gjensidige.

Totalt skal det føres nærmere 30 vitner i rettssaken, som skal behandles over to uker.