Norges Bank hever renten

Styringsrenten ble hevet forrige gang for tre måneder siden i mars, de den ble løftet fra 0,75 til 1 prosent.

I mai varslet sentralbanksjefen at renten trolig ville heves til 1,25 prosent i juni, og i dag kom altså bekreftelsen. Dette er tredje gang på ni måneder at sentralbanken hever renten.

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå, skriver Norges Bank på sine nettsider.

Rentehevingen står ifølge E24 i kontrast til rentebildet i USA og Europa. Den amerikanske sentralbanken har satt bom stopp for alt av rentehevinger, og det forventes flere rentekutt i løpet av året.

Øker tross handelskonflikter

Den opptrappende handelskrigen mellom USA og Kina er en av årsakene til bekymringen, og Norges Bank har også tatt med dette i beregningen.

– Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt, skriver de i sin begrunnelse.

– Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, utdyper de.

Varsler flere hevinger i år

Sentralbanken opplyser samtidig at de tror at oppgangen i norsk økonomi kan bli sterkere det neste året enn det som tidligere har vært anslått.

– På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem, skriver de.

Sentralbanken regner med at prisveksten holder seg i nærheten av inflasjonsmålet på 2 prosent i årene framover, og at arbeidsledigheten forblir lav. Skulle dette imidlertid endre seg, vil også prognosen for styringsrenten bli justert.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Ikke overraskende

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at dagens renteøkning ikke var noen overraskelse, og regner ikke med at den vil få umiddelbare utslag i boligmarkedet.

DIREKTØR i NEF, Carl O. Geving, tror ikke rentehevingen vil få en umiddelbar effekt på boligmarkedet. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Selv om styringsrenten er hevet fra 0,5 prosent i september 2018 til 1,25 prosent i juni 2019, vil de fleste husholdningene få en inntektsutvikling i 2019 som kompenserer for renteøkningen, sier han.

Planen til sentralbanken nå er å heve renten to ganger til i tiden framover. De forventer at boliglånsrenten vil ligge rundt 3,4 prosent om et par år. Geving anerkjenner at videre heving av styringsrenten kan bidra til å begrense veksten i boligprisene.