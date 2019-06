Den amerikanske kjendispressen hevder stadig at Ashton Kutcher (41) og Mila Kunis (35) skal skilles.

Nå har kjendisparet valgt å svare på bruddryktene, og det gjør de på en humoristisk måte.

Onsdag delte Kutcher en video på Instagram med seg selv og kona, hvor de diskuterer det som angivelig er en kommende utgave av kjendismagsinet In Touch Weekly.

Spøker om ryktene

Kunis viser frem en magsinforside på mobilen sin, med tittelen «Det er slutt».

– Kjære, hva er det som skjer?, sier Kutcher.

– Det er slutt mellom oss. Jeg følte meg kvalt av deg. Jeg kommer til å ta med meg barna, svarer Munis ironisk.

– Tok du barna? Får ikke jeg barna lengre?, spøker han.

I teksten til videoen kommer Kutcher med klar beskjed til taboloidmagasinet.

– Jeg antar at det er slutt, In Touch Weekly. Lykke til med å selge magasiner denne uken. Neste uke vil kanskje kona mi vente tvillinger, for tredje gang. Men hvem holder telling?, skriver han.

Det australske magasinet New Idea har publisert et bilde som angivelig viser den kommende magasinforsiden. I den kommende utgaven hevder In Touch Weekly at paret krangler om hennes karriere og hans ønske om å få flere barn, ifølge New Idea.

Gift i fire år

E News slår fast at bruddryktene er falske og at paret har det bra sammen.

Skuespillerparet, som spilte mot hverandre i TV-serien «That '70s Show», har vært gift i fire år. Sammen har de to barn på to og fire år.

– Jeg har verdens beste mann. Jeg er veldig heldig. Jeg har en mann med mye tålmodighet og som er veldig støttende til familien vår, sa Kunis til E News i fjor.