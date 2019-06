Her gjemte han drapsvåpenet

Like før klokken åtte om morgenen onsdag 31. oktober i fjor dro gutten til skolen.

Da han forlot skolen senere på dagen, en gang rundt klokken to, dro han tilbake til skjulestedet og hentet både kniv og hammer. Samtidig la han igjen skolesekken sin.

Omkring to timer senere ringte han på hos jenta, tvang henne ut av huset og drepte henne med over 20 knivstikk.

Hendelsesforløpet er ikke bestridt, og 17-åringen har i retten forklart seg detaljert om hvordan han drepte sin tidligere klassevenninne.

Det retten må ta stilling til, er om gutten var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Han er diagnostisert med schizofreni, men det er opp til retten å vurdere om han var tilstrekkelig påvirket av sykdommen til å erklære ham strafferettslig utilregnelig.

Kan bli viktig

For statsadvokat Jo Christian Jordet har det så langt i rettssaken vært viktig å vise frem at drapshandlingen fremstår planlagt. Det har også retten konkludert med i tidligere kjennelser.

Selv sier gutten at han hadde tenkt på å drepe jenta en stund, men at det «ikke var noe han måtte gjøre». At drapet skjedde nettopp onsdag 31. oktober, var også mer eller mindre tilfeldig, ifølge hans forklaring.

Graden av planlegging kan få betydning i saken. Tidligere i uken dokumenterte aktor disse bildene, som TV 2 nå har fått tilgang til.

Under 17-åringens forklaring ville aktor vite om han husket hvorvidt han selv hadde pekt ut skjulestedet for politiet, eller om det var noe politiet selv hadde funnet.

Gutten svarte at han mente han hadde pekt det ut i avhør. «Det får vi komme tilbake til», lød svaret fra statsadvokaten, som ikke vil kommentere betydningen av skjulestedet torsdag.

Av andre beviser som peker på at drapet var godt forberedt, er flere dagbøker og filmmanus som politiet har funnet på guttens soverom.

Aktor Jordet har brukt mye tid på å lese opp tekstene og spille av voldelige filmer i retten. Det er også funnet flere bilder av den avdøde jenta som gutten angivelig har lastet ned fra Facebook.

En av dagbøkene skrev gutten i løpet av et halvt år da han gikk i 6. klasse på barneskolen. Innholdet er dystert, og hans advokat Nora Hallén har bedt om at tekstene fra så langt tilbake ikke gjengis i pressen.

Tiltaltes far fortvilet

Torsdag vitnet tiltaltes far i flere timer i retten.