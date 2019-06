For tredje år på rad skal TV 2s store sommershow sendes fra Bø Sommarland i Telemark den 28.juni.

Duoen som er satt til å lede det direktesendte familie-programmet er «Idol»-programleder Katarina Flatland (29) og D.D.E-vokalist Bjarne Brøndbo (54).

– Musikk som vil fenge alle i familien, noen av de største idrettsheltene og -heltinnene vi har, og sprø påfunn både fra scenen og Telemarks kriker og kroker. Det kan jo ikke bli bedre, sier Flatland, som selv har røtter fra Telemark.

«Sommerfest fra Telemark» avholdes i forbindelse med Sommarland Skifestival der norgeseliten i langrenn skal konkurrere på rulleski i Bø sentrum 29. og 30. juni.

Skistjerner

Therese Johaug, Emil Iversen, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug er blant stjernene som stiller til start – men først skal de innom det direktesendte showet.

Programleder Brøndbo legger ikke skjul på at de kan trenge konkurranseinstinktet sitt der også:

– Det er klart at vi skal bli litt bedre kjent med disse langrennsheltene som mange har fått et så sterkt forhold til over flere år, men vi skal også få se dem konkurrere på litt andre arenaer enn både vi og de er vant til, forteller artisten.

Under familieshowet skal man også få stemningsrapporter fra noen av Telemarks perler: Eli Kari Gjengedal (48) skal utforske Kragerø, mens hele Norges Charter-Svein (58) har invitert seg selv hjem til fremmede telemarkinger.

I tillegg skal vi møte TV-turtelduene Petter Pilgaard (39) og Vendela Kirsebom (52) som har fått i oppgave å dra på en real bli kjent-turné i fylket.

Musikk for alle

Musikalske høydepunkter står også i kø, det kan prosjektleder Solveig Bådsvik i TV 2 bekrefte:

– Her blir allsangfaktoren så høy at det slår ethvert DDE-nachspiel. Artister som eMMa, Keiino, Staysman, Morgan Sulele og DDE skal skape magisk sommerstemning, og vi får også en real Jahn Teigen-hyllest av gjengen bak forestillingen «Gratulerer med Jahn!», nemlig Lise Karlsnes, Thomas Felberg og Knut Anders Sørum. Sammen med resten av det proppfulle programmet så blir dette en sommerkveld man vil huske lenge, oppsummerer Bådsvik.

«Sommerfest fra Telemark» ser du på TV 2 fredag 28. juni fra klokken 20.00 til 21.00 og fra 21.40 til 22.10.