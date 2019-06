Ødegaard på plass i Tyskland

Etter det TV 2 erfarer er Martin Ødegaard (20), hans far Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme på plass i Tyskland.

Leverkusen er aktuell

Trioen skal torsdag formiddag ha tatt et fly fra Gardermoen som landet i Düsseldorf i Tyskland like før kl. 12.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Hans Erik Ødegaard eller Kvarme etter flyets ankomst i Düsseldorf.

Den norske Real Madrid-eiendommen er på jakt etter ny klubb og har vært opptatt av å få på plass en arbeidsgiver før sesongoppkjøringen starter igjen. Spilletid er også en viktig faktor i valget av klubb for 20-åringen.

Bayer Leverkusen er nevnt som mulig destinasjon. Bundesliga-klubbens hjemmearena er en halvtimes kjøretur fra flyplassen i Düsseldorf, men det er foreløpig ikke kjent om turen til Tyskland innebærer samtaler om en overgang eller et lån.

Marca hevdet for en måned siden at sannsynligheten var stor for at Ødegaard ender opp i Bundesliga og Bayer Leverkusen. Tempoet i den tyske toppdivisjonen er nærmere å matche det i La Liga, og det er derfor i Real Madrids interesse at Ødegaard utvikler seg videre der.

Leverkusen skal også spille i Champions League neste sesong.

– Det er et stort steg opp fra Æresdivisjonen, men det høres ut som et fornuftig og riktig valg. Han har vist at han er moden for et nytt nivå. I en del kamper har han rett og slett vært for god for dem han har spilt sammen med, mente TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da Leverkusen ble nevnt som mulig klubb for Ødegaard i slutten av mai.

Vil ha mer stabilitet

Ødegaard har lagt bak seg en strålende sesong i nederlanske Vitesse med åtte scoringer og elleve målgivende pasninger. Gutten med den gylne venstrefoten ble også plukket ut på årets lag i Æresdivisjonen sammen med sju Ajax-spillere og tre fra PSV.

Overfor TV 2 har 20-åringen vært tydelig på at han ønsker seg en mer permanent ordning etter to sesonger på lån i henholdsvis Heerenveen og Vitesse.

– Det er også mulig med et utlån over flere år. Å bli lånt ut ett år til har jeg sagt ikke er så gunstig. Det har jeg hatt i både Heerenveen og her, men stabilitet er nok bra. Jeg vet ikke hva det blir, men mer stabilitet er nok lurt, sier Ødegaard.

Ødegaard er også er åpen for å selges med tilbakekjøpsklausul.

– Madrid har gjort det med mange spillere, så det kan absolutt være en løsning for meg også, sier Ødegaard.

Interesse også fra Serie A

Flere klubber skal være interessert i hente Ødegaard, blant dem er Ajax. Semifinalisten i forrige sesongs Champions League skal ha fått avslag på et bud på rundt 190 millioner kroner - langt unna det Real Madrid hadde forventet å få.