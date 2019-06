Akkurat nå kan det nesten se ut som jappetiden har gjort comeback i Norge.

I alle fall hvis vi utelukkende ser på salget av en av toppmodellene til Mercedes, nemlig G-Klasse, som nettopp hadde sin storhetstid som «børstraktor» på 80-tallet.

Dette er en bil som koster fra 1,8 millioner kroner, noe som har resultert i et svært begrenset salg de siste årene.

Men i fjor skjedde det store ting.

Ekstrem etterspørsel

Etter nesten 40 års produksjon lanserte Mercedes en helt ny generasjon G-Klasse. Selv om bilen ser forbløffende lik ut som den gamle, er dette en helt ny bil. De viktigste forandringene er et oppdatert understell, samt flunkende nytt interiør.

Eksteriøret er derimot slik vi kjenner G-Wagen, og det er tydeligvis en oppskrift som har fungert veldig bra.

Siden lanseringen i fjor har nordmenn nærmest kastet seg over millionbilen – som strengt talt er et godt stykke unna et rasjonelt bilkjøp. Den er tung, ikke spesielt involverende å kjøre og bruker godt over snittet med drivstoff – for å si det pent.

Egentlig er dette så langt unna elbil man kommer. Likevel står altså nordmenn i kø for å sikre seg et eksemplar.

G63 veier nesten 2,5 tonn – men klarer likevel 0-100 km/t på bare 4,5 sekunder. Det er takket være et beist av en motor, som yter 585 hk og 850 Nm.

130 (!) bestillinger

Hva er så grunnen til det? Lidenskap, følelser og entusiasme er nok noen sentrale årsaker.

Heldigvis finnes det fortsatt mange bilkjøpere som handler med følelser og styrer unna politisk korrekte valg. Mercedes G-Klasse er absolutt å regne som en skikkelig entusiastbil. Ikke bare er den en levende legende, men i nyeste generasjon – gjerne signert AMG – leverer den en helt spesiell kjøreopplevelse du ikke finner i en annen Mercedes-modell. Eller i noe annet, for den del.

Denne grafen viser salgsutviklingen av G-Klasse. Etter at nyeste generasjon kom i 2018, ser vi at salgstallene skyter fart. Kilde: Mercedes-Benz Norge

Kanskje er det grunnen til at rekordmange nordmenn nå står i kø for å sikre seg en. Siden lanseringen har det tikket inn over 130 bestillinger. Det er en brutal utvikling på en bil som G-Klasse.

Sammenlignet med salget i 2015, som kun omfattet to biler, snakker vi altså om en vanvittig salgsøkning.

Hvis vi ser på dagens 130 bestillinger kontra de to solgte bilene i 2015, tilsvarer det en økning på ikke mindre enn 5.900 prosent!

Forrige generasjon G-Klasse var ikke kjent for å være veldig god å ratte på veien. Her har den nye utgaven blitt bedre.

80 prosent velger AMG

Innstegsmodellen til G-Klasse-universet heter G350 – og har en drivstoffgjerrig og relativt fornuftig dieselmotor under panseret. Dette er billigste utgave som koster fra 1,8 millioner som personbil. Paradoksalt nok er det denne som selger klart minst.

Det er nemlig topputgaven, AMG G63 med 585 hk, som troner øverst på salgsstatistikken. Hele 80 prosent av kundene i Norge har bestilt denne, som koster fra 2,54 millioner med fem seter. Legger du til litt utstyr ender prislappen fort på 2,8 millioner.

– Den rekordhøye kontraktsinngangen på nye G-Klasse henger trolig sammen med at det har blitt en helt annen bil å kjøre på vanlig vei. Den er mer komfortabel, bedre å styre og betraktelig mer moderne og luksuriøs enn sin forgjenger. Samtidig har offroad-egenskapene blitt ytterligere skjerpet, forteller Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

Dette interiøret er en av de største forandringene på nye G-Klasse. Her kjenner vi igjen blant annet widescreen cockpit fra E-Klasse.

To års ventetid

Selv om den norske importøren har sikret seg økt leveranse fra fabrikken i Østerrike, har likevel leveringstiden på G-Klasse økt betydelig.

Akkurat nå er etterspørselen såpass stor at ventetiden er to år. Bestiller du bil i dag, må du altså vente helt til 2021 før bilen står klar på norsk jord.

G63 er kanskje ikke bilen du kjøper for å herje med i terrenget. Da går du heller for G500 eller G350.

– Er Norge i særstilling, eller er nye G-Klasse like populær i andre land?

– Norge er på ingen måte i en særstilling her. Bilen er populær i hele verden, og det kjempes hardt fra alle markeder for å sikre ekstra kvoter. Vår produktsjef har forhandlet frem et tosifret antall ekstra biler til Norge, men etterspørselen er fremdeles så stor at kunder som bestiller i dag dessverre må vente, forteller Hermansen.

Vi har testet

Broom var naturligvis til stede på verdenslanseringen av nye G-Klasse i Frankrike i fjor. Her er vår konklusjon etter å ha testet børstraktoren ala 2019:

G63 kjører fletta av de fleste på motorveien og har terrengegenskaper som de fleste andre bare kan drømme om.

Den er politisk ukorrekt så det holder, men fy søren så morsom! Vi mener at dette kanskje er den ultimate SUV-en på markedet akkurat nå.

