I forkant av årets sommerferie har reiseselskapet Tui markedsført partyøya Ibiza med en reklamefilm på deres hjemmeside.

I tillegg til å friste forbrukerne med sol, bading og nattklubber, har selskapet også lokket reiseklare svensker med artisten Tim Bergling, bedre kjent som Avicii.

Det skriver Aftonbladet.

– Den svenske supersuksess DJ-en Avicii spiller på nattklubben Ushuaia hver eneste søndag hele sommeren, blir det sagt i promofilmen ifølge avisen.

Men det er et problem. Avicii døde i april i 2018, kun 28 år gammel.

Da Aftonbladet kontaktet Adam Györki, presseansvarlig i Tui, kjente han ikke til filmen. Senere forklarer han via mail at filmen ble spilt inn for flere år siden, og at de ikke hadde oppdaget denne feilen før nå.

– Vi jobber hardt for å sikre at vårt innhold er relevant og oppdatert. Med over 100 destinasjoner og mer enn 6000 hoteller, er det mye innhold å oppdatere, skriver han.

Onsdag kveld valgte selskapet å fjerne filmen.