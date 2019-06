Rundt 300.000 turister reiser til Nordkapp hvert år, og når de først har reist den lange veien for å komme dit betaler villig for å ta en tur ut på platået.

Per person koster det 285 kroner å komme seg forbi bommen inn på platået, og det er Scandic-kjeden som har monopol på å ta bompenger.

Monopolet har vart i 25 år og inntekten er anslått til mellom 50 og 70 millioner kroner i året.

I tillegg leier Scandic Nordkapp-hallen av Rica, som har en festeavtale.

– Private aktører får det oftere bedre til enn offentlige aktører. De har sterkere insentiver for å investere, markedsføre og bygge opp et produkt, og det har fungert godt både på Nordkapp og andre steder, sier direktør i Nordkapp Scandic, Hans Paul Hansen.

– Er Nordkapp en pengemaskin?

– Nei, det er god butikk, det er det. Og så er det en annen ting som folk må huske; det er ikke bare vi som tjener penger på Nordkapp. Alle aktører som bringer gjester til Nordkapp, som Hurtigruta og andre, tjener veldig gode penger på dette, sier han.

Gått ut på dato

Mange innbyggere i kommunen har sett seg lei av det private monopolet, men nå har avtalen til Rica og Scandic gått ut på dato.

– Sv og Senterpartiet ønsker at innbyggerne i Nordkapp skal bli de stolte eierne av Nordkapp-platået. Det har vært ute av hendene til Nordkapps befolkning i snart hundre år, sier leder Jan Olsen i Nordkapp Sv.

Arbeiderpartiet i kommunen går derimot inn for å legge til rette for at monopolet fortsetter.

– Jeg forstår at man stiller spørsmålstegn ved et monopol, men vi har valgt å ha en annen satsing, en satsing som innebærer at monopolet består og det er ingen som har spurt oss lokalpolitikere hva vi ønsker, sier ordfører Kristina Hansen (Ap).

Kampen om Nordkapp

Men torsdag skal politikerne i Nordkapp kommune få si akkurat hva de mener om saken.

Da skal kampen om Nordkapp opp i et kommunestyremøte.

Politikerne skal forhandle en reguleringsplan for Nordkapp. Det vil si om området fortsatt skal være et næringsområde som tilrettelegger for fortsatt monopol for Rica og Scandic.

Senterpartiet, Sv og deler av Høyre går inn for å regulere området til offentlig formål, slik at innbyggerne kan få tilbake kontrollen over Nordkapp.