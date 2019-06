I fjor ble det kjent at Opel hadde fått ny importør i Norge.

Landets nest største bilimportør, Bertel O. Steen, inngikk nemlig avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Opel Norge AS.

Samtidig var det kjent at det også ville bli endringer på forhandlernivå og i går kveld ble det klart hva dette konkret innebærer.

Hele 22 av dagens forhandlere mister Opel. Her må kundene nå forholde seg til nye forhandlere.

25 av dagens såkalte hovedforhandlere får fortsette.

Sa opp alle forhandlerne

Mange av forhandlerne som nå forsvinner blir erstattet av Bertel O. Steens egne butikker. Det er også grunn til å vente at Opel flere steder havner hos forhandlere som i dag har andre av Bertel O. Steens merker, Mercedes, Peugeot, Kia og Smart.

Brooms bilekspert Benny Christensen mener det som skjer nå er dramatisk for mange forhandlere, men at kundene neppe vil merke veldig mye til det.

– Alle Opels forhandlere i hele Europa ble faktisk sagt opp da Opel ble solgt fra amerikanske General Motors til franske PSA for to år siden. Dermed lå det uansett i kortene at noe ville skje. Bertel O. Steen benytter muligheten til å ta en skikkelig opprydding nå. Opel har mange tunge år bak seg i Norge. Målet nå er nok å starte på nytt – og legge til rette for en skikkelig snuoperasjon, mener Benny.

Det begynner å bli veldig mange år siden Opel hadde sin storhetstid i Norge, med modeller som blant andre Rekord.

Endte med mageplask

– Hvorfor har det gått så trått for Opel her hjemme?

– Det har flere årsaker. Det handler både om produkter, markedsføring og helt sikkert også forhandlere og oppfølging. Opel-merkevaren har vært utydelig. De har manglet biler som har blitt oppfattet som attraktive blant mange kunder. Ett eksempel er SUV, der var Opel lenge temmelig fraværende. Og da de fikk en elbil som tegnet til å bli storselger, endte det også med mageplask, forteller Benny.

Da Opel lanserte elektriske Ampera-e, hadde de en bil med unik kombinasjon av rekkevidde og pris. Kundene sto i kø. Men det viste seg snart at importøren ikke var i nærheten av å få nok biler til å kunne dekke etterspørselen. Det ble lange ventelister, prisen økte i flere etapper, og etter hvert var frustrasjonen stor ute blant kundene.

Kundene rømte etter prisøkning og leveringsproblemer

Elektriske Ampera-e lå an til å bli en knallsuksess i Norge. Men slik gikk det ikke.

Flere bein å stå på

– Dette skapte en fryktelig tung situasjon både for importøren og forhandlerne. Ampera-e var bilen som virkelig skulle snu den negative trenden. Så ble det nesten motsatt. Så langt i år er Opel-salget ned 33 prosent, fra et allerede lavt nivå. Opel er på 19. plass blant de mest solgte bilmerkene i Norge, bak blant andre Suzuki, Renault, Kia og Jaguar. Så her er det klart at noe må skje, mener Benny.

At Bertel O. Steen nå integrerer Opel hos flere eksisterende forhandlere, overrasker ham ikke.

– Nei, det er en trend vi har sett lenge. Det er generelt svært lave marginer ute hos bilforhandlerne. Dermed må man drive så effektivt som mulig. Det å ha flere merker er også en ekstra trygghet. Man får flere bein å stå på. I Norge har det de siste årene vært blytungt for merkene som ikke har hatt elektrifiserte biler. Det har forhandlerne naturligvis merket godt. Alle eggene i én kurv er en skummel strategi da, avslutter Benny.

