– Sa han hadde drapsvåpenet og en «body» i bilen

En bekjent av Svein Jemtland sier han ble oppringt og møtte den drapstitalte 47-åringen dagen etter at kona hans Janne forsvant.

Jemtland er tiltalt for å ha skutt og drept kona på natten den 29. desember i 2017. Politiet mener han skjøt og drepte henne med viten og vilje. Etter at skuddet falt, kastet Jemtland konas kropp i Glomma, og skrev flere meldinger til hennes telefon, før han meldte henne savnet til politiet dagen etter, selv om han visste hva som hadde skjedd.

De sakkyndiges obduksjonsrapport viste at Janne Jemtland døde av drukning.

Selv mener Jemtland at selve skuddet var et uhell, og erkjenner ikke straffskyld.

Dagen etter at skuddet falt, ringte han en bekjent mann i 40-årene og ba om et møte. Vedkommende var i noen dager siktet for falsk forklaring, men siktelsen ble frafalt og mannen er nå et viktig vitne i drapssaken.

Vitnet, som torsdag forklarte seg i lagmannsretten, forklarte at Svein Jemtland var stresset da han tok kontakt.

– Brukte ordet drapsvåpen

Mannen forklarte for retten at Jemtland brukte ordet drapsvåpen da de møttes, og at han ble tilbudt opp til 200.000 kroner for å hjelpe ham å fjerne liket han hadde i bagasjerommet på bilen sin.

– Vi hadde en felles bekjent og jeg besøkte han hjemme ved juletider. Det var vel snakk om noe smuglerøl, sa han.

Vitnet fortalte at Jemtland ringte ham den 29. desember, og sa på telefonen at han trengte hjelp til å bli kvitt en «body».

– Svein står der når jeg kommer. Vi håndhilser like ved bilen hans. Han sier at jeg måtte hjelpe ham, og at han hadde en kropp eller «body» bak i bilen.

Kroppen til Janne Jemtland ble funnet i Glomma den 13. januar. En bekjent at Svein Jemtland forklarte torsdag i retten at han den drapstiltalte 47-åringen ba ham om hjelp til å kvitte seg med liket. Foto: Hagen, Fredrik

Videre forklarer mannen at han ikke forsto at Jemtland hadde drept noen, og at han hadde trodde han hadde blitt kontaktet for å rydde opp etter noen andre.

– Han var svært forstyrret. Jeg har aldri sett ham slik før. Han sa at han hadde drapsvåpenet og klappet seg på lomma. Det skulle bort det også

– Sa han drapsvåpenet?, vil aktor Iris Storaas vite.

– Ja, det var vel det han sa.

– I avhør sa du at han sa han hadde drapsvåpenet i bilen, sier Storaas.

– Da var det sånn. Jeg fikk sjokk og ville bare bort derfra. Han tilbød meg penger for å bli kvitt kroppen. 100.000-200.000 og en tjeneste, var det som ble sagt. En annen tjeneste jeg ikke kunne si nei til. Jeg vet ikke hva han mente med det, forklarer mannen.