CalcioMercato-skribent Daniele Longo hevder at Atalanta har vist interesse for Martin Ødegaard, men nordmannen er ikke overbevist over tilbudet fra klubben som nylig kvalifiserte seg for Champions League. Ødegaard vurderer fremdeles Ajax som et mulig alternativ, samtidig som AC Milan nevnes som en mulig interessent. Ødegaard er ferdig i Vitesse og ønsker seg nå et litt mer langsiktig landingssted - enten som følger av et toårig lån eller salg fra hans eier Real Madrid.

Mye tyder på at Manchester City sikrer seg Atlético Madrids meget lovende midtbanespiller Rodri. Unggutten ses på som en erstatter for Fernandinho, men nå kan City få kamp på oppløpssiden. Ifølge AS har Bayern München kastet seg inn i kampen om 22-åringen.

Det har vært mye frem og tilbake, men nå kan det se ut til at Manchester United omsider har fått tilslag på høyreback Aaron Wan-Bissaka. Daily Record skriver at Crystal Palace har akseptert et bud på like i overkant av 600 millioner kroner. Daily Mail skriver imidlertid at partene ikke er enige om en overgangssum.

The Sun hevder at Romelu Lukaku forlater Manchester United. Rødtrøyene får 825 millioner kroner av Inter. Samtidig kobles United til Bournemouths meget lovende angrepsspiller David Brooks. Det snakkes om en overgangssum på 550 millioner kroner.

London Evening Standard skriver at Chelsea har håp om å sluttføre en avtale med Frank Lampard i løpet av denne uken. Klubblegenden får en treårskontrakt når han tar over som manager.

Bare ett år etter at Maurizio Sarri tok med seg Jorginho fra Napoli til Chelsea, kan duoen ende opp på samme sted igjen. Sarri presenteres torsdag som Juventus-trener, og Mirror hevder at Jorginho følger etter.

– Chelsea har en fireårsavtale med gutten. Vi venter i noen dager for å se om det er noe sannhet i interessen, sier agent Joao Santos.

Ifølge Daily Mail er både Atlético Madrid og Inter interesserte i Southamptons venstreback Ryan Bertrand.

Samme avis hevder at Celtics Kieran Tierney er Arsenals førstevalg på venstrebacken i sommerens overgangsmarkedet.

Football London melder at Arsenal har gjennomført salget av keeper David Ospina til Napoli. Kolombianeren var i Napoli på lån forrige sesong.

London Evening Standard skriver at Liverpool er i samtaler med portugisiske Sporting om et salg av Rafael Camacho. Unggutten ønsker seg bort fra Liverpool i jakten på mer spilletid.

Valencia er ifølge Goal.coms kilder i forhandlinger med Barcelona om en overgang for midtbanespiller Rafinha.