Etter 1-1-kampen ligger Argentina nå på bunn i gruppe B med ett stusslig poeng og risikerer å ikke avansere i turneringen. Det har ikke skjedd siden 1983.

Argentina kom til Copa America med mål om å hente hjem første tittel på 26 år, men spilte til tider apatisk, selv om de hadde ballen mest på Mineirão Stadion.

– Vi er heldige som fremdeles er live i denne turneringen, sa Argentinas trener Lionel Scaloni, som hyllet målvakt Franco Armani etter onsdagens innsats. Uten hans redninger hadde det trolig vært blitt seier til Paraguay.

Sanchez først

Den største målsjansen i den første omgangen kom da Gustavo Gómez fra Paraguay etter en halvtimes spill spilte seg fri og fyrte løs, men skuddet gikk utenfor mål. Fire minutter etterpå var det Lionel Messi som fikk muligheten til å sende Argentina i ledelsen, men målvakt Gatito Fernandez reddet forsøket fra den argentinske kapteinen.

Richard Sanchez sørget for 1-0 etter 37 minutter. Miguel Almirón kom seg ned til dødlinja og slo inn i boks, og fra 15 meter banket Sanchez ballen i mål.

Argentina åpnet den andre omgangen sterkt. Etter at Sergio Agüero ble byttet inn for Roberto Pereyra var det argentinerne som tok mer og mer over. Først brant Agüero en bra sjanse, før Messi skjøt i tverrliggeren like etterpå.

Straffedrama

Utligningen kom tre minutter senere, da Paraguays Ivan Piris hadde hånden borti ballen, og Argentina fikk straffe. Denne gangen sviktet ikke Messi, og Barcelona-legenden kunne notere seg for sin første scoring for turneringen.

Paraguay hadde sjansen til å ta ledelsen tilbake da Nicolás Otamendi felte Derlis Gonzalez seks minutter senere, og dommeren pekte på straffemerket. Gonzalez skudd ned til høyre ble imidlertid reddet mesterlig av målvakt Franco Armani.

– Vi stoler på Franco. Han er vår målvakt fra start. Han reddet en straffe og holdt oss i live. Jeg er glad han presterte bra, sier trener Scaloni i etterkant.

Kvarteret før slutt fikk Messi muligheten til å score igjen, men denne gangen hadde han ikke helt balansen og skuddet gikk igjen utenfor mål.

Selv med sju minutter ekstra tid klarte ingen av lagene å avslutte skikkelig, og dermed endte oppgjøret 1-1.

Siste sjanse

I den andre kampen i gruppe B vant Colombia 1–0 over Qatar. Colombia er dermed allerede gruppevinner og videre med to seire og seks poeng. Laget møter Paraguay, som har to poeng, i siste gruppekamp.

Argentina møter Qatar i sin siste kamp. Lagene har ett poeng hver, men Argentina har bunnplasseringen på grunn av dårligere målforskjell.

– Vi må vinne, sier Scaloni.

– Vi skal gå gjennom det vi gjorde bra og det vi ikke gjorde bra, og vi skal ta avgjørelser, sier han.

Paraguay spilte uavgjort 2-2 mot Qatar i sin åpningskamp, mens Argentina gikk på en smell og tapte 0-2 for Colombia.

Selv med seier mot Qatar risikerer Argentina å ryke ut av Copa America, hvis Paraguay vinner kampen mot Colombia. Kun de to beste tredjeplasseringene fra gruppespillet går videre i turneringen.