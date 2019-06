Ferieparadis rammet av flere mystiske dødsfall

– I løpet av de siste fem årene har over 30 millioner turister besøkt Den dominikanske republikk, men dette er første gang internasjonale medier omtaler en så alarmerende situasjon. Dette er isolerte hendelser, og Den dominikanske republikk er en trygg destinasjon, sier turistminister Francisco Javier Garcia.

Tok drikke fra minibaren

Miranda Schaup-Werner (41) var på ferie for å feire sin 10. bryllupsdag da hun døde 25. mai. Hun mistet bevisstheten da hun gikk ut på verandaen, og verken ektemannen eller medisinsk personell ved hotellet klarte å gjenopplive henne.

Like før hun falt om skal hun ha tatt seg noe å drikke fra minibaren. 41-åringen hadde ikke vært i landet i mer enn 24 timer da hun døde.

Fem dager senere ble Nathaniel Edward Holmes (63) og Cynthia Ann Day (49) funnet døde på hotellrommet sitt. De hadde forlovet seg like før de dro til Den dominikanske republikk.

Alle tre døde på hotellet Bahia Principe i Punta Cana.

I april døde 67 år gamle Robert Wallace mens han var på ferie i landet med sin kone. Han ble brått syk etter å ha forsynt seg med whisky fra minibaren. Han bodde på Hard Rock Hotel & Casino i Punta Cana.

– Det er noe som ikke stemmer

I 2018 var det også to dødsfall ved de samme hotellene – David Harrison (45) og Yvette Monique Sport (51). Søsteren til Monique, Felecia Nieves, sier at 51-åringen – i likhet med Schaup-Werner og Wallace – hadde tatt seg et par drinker fra minibaren, før hun deretter la seg til å sove. Hun våknet aldri opp igjen.

Ifølge myndighetene skal begge to ha omkommet av hjerteinfarkt, men Nieves reagerer på at hun aldri har fått obduksjonsrapporten til sin søster.

– Vi ble lovet at vi skulle få den i løpet av tre måneder. Nå har det gått nesten ett år og vi har ikke fått noe, sier hun ifølge CBS News.

– Det er noe som ikke stemmer ved alt dette. Hun var 51 år gammel, i relativt god form, og det var ingen grunn til at hun skulle dø så plutselig på ferie, sier hun videre.