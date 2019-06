Politiet fikk melding om ulykken like før midnatt.

– Det ble meldt om to personer som var skadet. Politiet var på stedet etter et par minutter, og konstaterte at én mann var svært alvorlig skadet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til TV 2.

Politiet utførte livreddende førstehjelp på stedet, og fikk etter hvert bistand fra ambulanse.

– Men livet stod dessverre ikke til å redde, og mannen ble erklært død av helsepersonell på stedet, sier Hekkelstrand.

Bilen tilhører den russiske ambassaden, og det jobbes med å varsle mannens pårørende.

Den andre mannen i bilen pådro seg kun lettere skader.

Bilen krasjet i et gjerde i ved trikkestoppet ved Solli plass. Flere vitner har sett selve ulykken, og politiet har avhørt flere personer på stedet.

– Vi har sikret spor på stedet, og vil etterforske saken for å få kartlagt hva som er årsaken bak, sier Hekkelstrand.

Politiet har åpnet veien for trafikk etter å ha fullført undersøkelser på stedet.