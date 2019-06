Rekordmange flyktninger i jobb og utdanning: – Lær deg norsk og finn en jobb

I 2015 kom det mer enn 30.000 asylsøkere til Norge.

Flyktninger som kommer til Norge må gjennomgå et såkalt introduksjonsprogram, hvor målet er at de skal havne i arbeid eller utdanning etter endt løp. For de fleste skjer dette på fulltid gjennom to år.

Nye tall fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser nå at 55 prosent av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet havnet i jobb eller utdanning i 2018.

Det er rekord.

Vanligvis ligger dette tallet på mellom 43-48 prosent i følge IMDI.

Bedringen i resultatene skyldes i hovedsak at flere ender opp i videregående opplæring enn før. Her har tallet økt fra 23-29 prosent.

Blant syriske flyktninger som har gjennomført kurset er tallet seks av ti, i arbeid eller utdanning.

Mohammad Alakhrass (32) kommer fra Daraa, der hvor krigen i Syria først brøt ut. Han hadde økonomiutdannelse, og drev sin egen klesbutikk. En dag ble butikken bombet sønder og sammen.

– Når du tenker på alle de som døde, så er ikke tingene så viktig. Men jeg stod der uten arbeid, det jeg hadde bygget opp i syv år. Jeg bestemte meg for at jeg kunne ikke gi opp. Så jeg måtte starte på nytt.

Men den nye starten kunne ikke skje i et krigsherjet Syria. Mohammad og to brødre flyktet fra Syria og kom til Norge i november det året.

Tøff start

Han kom til et ukjent land, hvor han ikke forstod språket. Han kunne bare noen få ord engelsk. Men Mohammad skulle videre. Allerede på flyktningmottaket meldte han seg frivillig til å jobbe på kjøkkenet, for å lage mat og servere de andre flyktningene.

– Det viktigste er å få en jobb. Det er det alt starter med.

17. januar 2016 begynte Mohammad på introduksjonskurset.

– På skolen, de første to-tre månedene, var det veldig vanskelig å lære seg norsk. Men vet du hva, de er flinke der, til å gi informasjon og å lære oss ting på en riktig måte.

– Hva er det viktigste du har tatt med deg fra introduksjonskurset?

– Vi lærte ikke bare språk, vi lærte masse andre ting. Om samfunnet, språket, regler, systemet. Hvordan vi kan prate med mennesker på en hyggelig måte, fordi vi har forskjellige kulturer, sier Mohammad.

Ny familie

I dag jobber han på den italienske restauranten Baltazar i Oslo, som kokk. Savnet etter familien i Syria er stort, men jobben på restauranten har blitt veldig viktig for ham.

Restauranten: Rett bak domkirken i Oslo ligger arbeidsplassen til Mohammad. Foto: Simen Askjer

– På Baltazar har jeg en familie. Alle som jobber her, de er ikke ansatte, men brødre og søstre.