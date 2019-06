Den 28 år gamle midtstopperen, som nylig var med i landslagstroppen for første gang siden 2016, er for tiden på ferie i Barcelona.

Onsdag skjedde det grusomme da Strandberg var ute på shopping i en av Barcelonas gater.

Plutselig ble han overfalt av to personer. Det forteller han til TV 2.

– De hoppet på meg bakfra, men jeg gikk ikke i bakken. De valgte feil fyr å prøve seg på, sier Strandberg.

Etter hendelsen la han ut et bilde av klokken sin på Instagram med teksten «Some mother fuckers just tried to rob me in Barcelona. Go fuck yourselves».

Stefan Strandberg la dette bildet ut på Instagram etter hendelsen. Foto: Stefan Strandberg, Instagram

Strandberg er klar på at det var den tyvene var ute etter.

– De røsket av meg klokken, men jeg fikk heldigvis slått klokken ut av armen på han som tok den. Så de fikk den ikke med seg, forklarer midtstopperen.

Han vil ikke ut med prislappen på klokken, men konstaterer at den var «ganske så dyr». Strandberg har allerede vært i kontakt med urmakeren han kjøpte klokken av, og «satser på at han kan få den fin».

Tyvene var raske med å komme seg unna etter at de ikke fikk tak i det dyre urverket.

– De var like feige som da de angrep bakfra, og stakk av gårde i en bakgate, forteller Strandberg.

– Hvordan var det å oppleve noe sånt?

– Man får jo et adrenalinkick. Man får litt sjokk, og blir jævlig forbannet samtidig. Jeg tror at de skal være jævlig glad for at jeg ikke fikk tak i dem. Da kunne det blitt stygt, svarer han.

Strandberg er på utgående kontrakt med den russiske klubben Krasnodar. Det er for lengst bekreftet at han skal finne seg en ny arbeidsgiver i løpet av sommeren. Tirsdag bekreftet spillerens agent, Fredrik Risp, overfor TV 2 at de hadde takket nei til tilbud fra Tyrkia og Hellas.

Strandberg varsler at valget vil falle snart.

– Nå er jeg på ferie for å lufte hodet litt en siste gang for å ta en avgjørelse. Det blir rimelig kjapt, vil jeg tro, sier han.